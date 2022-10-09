Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

09.10.2022 10:08
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 804 bin 371 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 815 bin 761 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 804 bin 371 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 815 bin 761 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 900 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 972 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 804 bin 371 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 815 bin 761 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,3 ile ithal kömür ve yüzde 15,4 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 765 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 155 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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