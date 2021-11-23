Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Enka İnşaat 14,31 13,09 9,32 Aksa Enerji 9,03 8,40 7,50 Ereğli Demir Çelik 23,08 21,56 7,05 İskenderun Demir Çelik 18,71 17,68 5,83 Kordsa Teknik Tekstil 32,68 31,08 5,15 Şişe Cam 11,76 11,21 4,91 Kardemir (D) 8,71 8,32 4,69 Aksa 25,72 24,70 4,13 Erbosan 129,00 123,90 4,12 Koza Madencilik 19,25 18,50 4,05 Tofaş Oto Fabrikası 71,90 69,40 3,60 Arçelik 43,52 42,06 3,47 TAV Havalimanları 29,04 28,12 3,27 Netaş Telekomünikasyon 18,75 18,26 2,68 ASELSAN 19,13 18,68 2,41 Koç Holding 28,48 27,88 2,15 Vestel 30,00 29,42 1,97 Eczacıbaşı İlaç 6,85 6,72 1,93 Tekfen Holding 18,03 17,70 1,86 Koza Altın 121,30 119,10 1,85 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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