Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk İlaç Serum 11,84 10,80 9,63 Gözde Girişim 9,40 8,86 6,09 ASELSAN 21,96 21,00 4,57 Otokar 416,10 398,00 4,55 Tofaş Oto Fabrikası 78,35 75,00 4,47 Türk Telekom 9,57 9,18 4,25 SASA Polyester 39,92 38,44 3,85 Esenboğa Elektrik 29,10 28,18 3,26 ARD Bilişim Teknolojileri 52,95 51,40 3,02 Hektaş 11,04 10,72 2,99 Enka İnşaat 14,93 14,50 2,97 Parsan 35,56 34,54 2,95 Türkiye Sigorta 5,23 5,08 2,95 Kartonsan 62,10 60,35 2,90 Karsan Otomotiv 4,20 4,09 2,69 Gübre Fabrikaları 78,55 76,50 2,68 İş GMYO 2,44 2,38 2,52 Aksa 26,12 25,50 2,43 Halkbank 5,06 4,94 2,43 Logo Yazılım 44,78 43,72 2,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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