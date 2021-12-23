Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Telekom
|10,36
|9,72
|6,58
|Türk İlaç Serum
|14,14
|13,36
|5,84
|Turkcell
|18,73
|18,03
|3,88
|Arçelik
|48,52
|47,00
|3,23
|Anadolu Grubu Holding
|37,12
|36,00
|3,11
|Torunlar GMYO
|4,02
|3,90
|3,08
|Zorlu Enerji
|1,70
|1,65
|3,03
|Bera Holding
|9,90
|9,61
|3,02
|Çan2 Termik
|10,82
|10,55
|2,56
|İzmir Demir Çelik
|2,42
|2,36
|2,54
|Hektaş
|13,10
|12,79
|2,42
|Vestel Beyaz Eşya
|7,72
|7,54
|2,39
|Halkbank
|4,74
|4,63
|2,38
|Sabancı Holding
|12,84
|12,56
|2,23
|Odaş Elektrik
|1,40
|1,37
|2,19
|Global Yatırım Holding
|2,02
|1,98
|2,02
|Koç Holding
|27,62
|27,08
|1,99
|Alarko Holding
|11,40
|11,20
|1,79
|Otokar
|357,70
|351,60
|1,73
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,54
|3,48
|1,72
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi