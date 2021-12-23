Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Telekom 10,36 9,72 6,58 Türk İlaç Serum 14,14 13,36 5,84 Turkcell 18,73 18,03 3,88 Arçelik 48,52 47,00 3,23 Anadolu Grubu Holding 37,12 36,00 3,11 Torunlar GMYO 4,02 3,90 3,08 Zorlu Enerji 1,70 1,65 3,03 Bera Holding 9,90 9,61 3,02 Çan2 Termik 10,82 10,55 2,56 İzmir Demir Çelik 2,42 2,36 2,54 Hektaş 13,10 12,79 2,42 Vestel Beyaz Eşya 7,72 7,54 2,39 Halkbank 4,74 4,63 2,38 Sabancı Holding 12,84 12,56 2,23 Odaş Elektrik 1,40 1,37 2,19 Global Yatırım Holding 2,02 1,98 2,02 Koç Holding 27,62 27,08 1,99 Alarko Holding 11,40 11,20 1,79 Otokar 357,70 351,60 1,73 Yapı ve Kredi Bankası 3,54 3,48 1,72 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)