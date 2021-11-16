Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 45,92 42,50 8,05 Garanti Bankası 12,35 11,63 6,19 Selçuk Ecza Deposu 9,87 9,43 4,67 Akbank 7,27 6,97 4,30 Anadolu Grubu Holding 31,78 30,68 3,59 Global Yatırım Holding 2,11 2,04 3,43 Aksa 24,20 23,64 2,37 ARD Bilişim Teknolojileri 51,20 50,05 2,30 Ziraat GMYO 2,35 2,30 2,17 Karsan Otomotiv 3,78 3,70 2,16 Yapı ve Kredi Bankası 3,46 3,39 2,06 Koza Madencilik 18,56 18,21 1,92 Çemtaş 15,55 15,26 1,90 Koza Altın 122,40 120,40 1,66 Pegasus 103,00 101,40 1,58 Migros Ticaret 40,44 39,82 1,56 Alarko Holding 11,13 10,96 1,55 Sarkuysan 16,82 16,57 1,51 Sabancı Holding 14,27 14,06 1,49 Enerjisa Enerji 11,95 11,78 1,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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