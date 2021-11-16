Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|45,92
|42,50
|8,05
|Garanti Bankası
|12,35
|11,63
|6,19
|Selçuk Ecza Deposu
|9,87
|9,43
|4,67
|Akbank
|7,27
|6,97
|4,30
|Anadolu Grubu Holding
|31,78
|30,68
|3,59
|Global Yatırım Holding
|2,11
|2,04
|3,43
|Aksa
|24,20
|23,64
|2,37
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,20
|50,05
|2,30
|Ziraat GMYO
|2,35
|2,30
|2,17
|Karsan Otomotiv
|3,78
|3,70
|2,16
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,46
|3,39
|2,06
|Koza Madencilik
|18,56
|18,21
|1,92
|Çemtaş
|15,55
|15,26
|1,90
|Koza Altın
|122,40
|120,40
|1,66
|Pegasus
|103,00
|101,40
|1,58
|Migros Ticaret
|40,44
|39,82
|1,56
|Alarko Holding
|11,13
|10,96
|1,55
|Sarkuysan
|16,82
|16,57
|1,51
|Sabancı Holding
|14,27
|14,06
|1,49
|Enerjisa Enerji
|11,95
|11,78
|1,44
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi