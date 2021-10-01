Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti BBVA 604.140.999 Şişe Cam 560.451.671 Türk Hava Yolları 396.448.151 Yapı ve Kredi Bankası 293.281.980 Tüpraş 207.264.668 Biotrend Çevre ve Enerji 189.420.919 Akbank 149.462.499 ASELSAN 144.521.689 Ereğli Demir Çelik 141.161.079 Petkim 140.599.521 Kardemir (D) 126.268.681 Sabancı Holding 113.301.068 Arçelik 104.481.214 Türk Telekom 104.391.859 SASA Polyester 90.065.989 Ford Otosan 82.820.571 Koza Altın 81.855.444 Odaş Elektrik 68.596.626 Turkcell 61.388.604 İş Bankası (C) 58.944.066 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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