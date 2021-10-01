Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti BBVA
|604.140.999
|Şişe Cam
|560.451.671
|Türk Hava Yolları
|396.448.151
|Yapı ve Kredi Bankası
|293.281.980
|Tüpraş
|207.264.668
|Biotrend Çevre ve Enerji
|189.420.919
|Akbank
|149.462.499
|ASELSAN
|144.521.689
|Ereğli Demir Çelik
|141.161.079
|Petkim
|140.599.521
|Kardemir (D)
|126.268.681
|Sabancı Holding
|113.301.068
|Arçelik
|104.481.214
|Türk Telekom
|104.391.859
|SASA Polyester
|90.065.989
|Ford Otosan
|82.820.571
|Koza Altın
|81.855.444
|Odaş Elektrik
|68.596.626
|Turkcell
|61.388.604
|İş Bankası (C)
|58.944.066
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi