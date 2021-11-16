Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.975.061.364 Akbank 1.740.000.597 Yapı ve Kredi Bankası 1.718.646.768 Petkim 1.331.383.532 İş Bankası (C) 976.293.273 Türk Hava Yolları 840.570.084 Tüpraş 575.748.960 Şişe Cam 546.970.224 Koza Altın 497.411.401 ASELSAN 458.737.403 Vakıflar Bankası 443.521.884 Sabancı Holding 438.276.761 Kardemir (D) 406.680.060 Ereğli Demir Çelik 331.740.270 SASA Polyester 330.107.790 Şekerbank 330.023.558 Koç Holding 318.705.177 Halkbank 316.446.976 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 257.287.149 BİM Mağazalar 206.972.052 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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