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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

16.11.2021 13:43
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.975.061.364Akbank1.740.000.597Yapı ve Kredi Bankası1.718.646.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.975.061.364
Akbank1.740.000.597
Yapı ve Kredi Bankası1.718.646.768
Petkim1.331.383.532
İş Bankası (C)976.293.273
Türk Hava Yolları840.570.084
Tüpraş575.748.960
Şişe Cam546.970.224
Koza Altın497.411.401
ASELSAN458.737.403
Vakıflar Bankası443.521.884
Sabancı Holding438.276.761
Kardemir (D)406.680.060
Ereğli Demir Çelik331.740.270
SASA Polyester330.107.790
Şekerbank330.023.558
Koç Holding318.705.177
Halkbank316.446.976
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası257.287.149
BİM Mağazalar206.972.052
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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