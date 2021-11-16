Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.975.061.364
|Akbank
|1.740.000.597
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.718.646.768
|Petkim
|1.331.383.532
|İş Bankası (C)
|976.293.273
|Türk Hava Yolları
|840.570.084
|Tüpraş
|575.748.960
|Şişe Cam
|546.970.224
|Koza Altın
|497.411.401
|ASELSAN
|458.737.403
|Vakıflar Bankası
|443.521.884
|Sabancı Holding
|438.276.761
|Kardemir (D)
|406.680.060
|Ereğli Demir Çelik
|331.740.270
|SASA Polyester
|330.107.790
|Şekerbank
|330.023.558
|Koç Holding
|318.705.177
|Halkbank
|316.446.976
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|257.287.149
|BİM Mağazalar
|206.972.052
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi