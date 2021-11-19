Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|1.378.297.774
|Türk Hava Yolları
|842.206.364
|Garanti BBVA
|835.568.037
|Şişe Cam
|680.719.256
|Yapı Kredi
|653.343.081
|Ereğli Demir Çelik
|540.037.383
|Petkim
|475.441.449
|ASELSAN
|449.327.029
|Akbank
|386.232.509
|Karsan Otomotiv
|327.623.599
|Tüpraş
|320.683.659
|SASA Polyester
|278.124.255
|Doğan Holding
|272.992.318
|İş Bankası (C)
|227.880.960
|Koza Altın
|203.896.146
|Emlak Konut GMYO
|201.368.510
|Ford Otosan
|199.560.332
|Koç Holding
|197.210.844
|Bera Holding
|173.098.267
|Hektaş
|157.068.579
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi