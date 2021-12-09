Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|2.666.197.179
|Kardemir (D)
|2.094.306.284
|Garanti Bankası
|1.622.884.504
|Türk Hava Yolları
|1.413.846.822
|ASELSAN
|1.221.753.953
|Ereğli Demir Çelik
|1.177.919.644
|SASA Polyester
|817.309.704
|Yapı ve Kredi Bankası
|814.393.917
|İş Bankası (C)
|721.034.006
|Emlak Konut GMYO
|643.883.567
|Akbank
|556.835.096
|Tekfen Holding
|481.114.977
|BİM Mağazalar
|448.647.892
|Petkim
|441.824.601
|TAV Havalimanları
|441.559.359
|Koza Altın
|372.127.817
|Hektaş
|368.190.302
|Koç Holding
|358.294.071
|Sabancı Holding
|343.211.006
|Ford Otosan
|312.278.369
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi