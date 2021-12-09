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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

09.12.2021 13:37
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam2.666.197.179Kardemir (D)2.094.306.284Garanti Bankası1.622.884.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam2.666.197.179
Kardemir (D)2.094.306.284
Garanti Bankası1.622.884.504
Türk Hava Yolları1.413.846.822
ASELSAN1.221.753.953
Ereğli Demir Çelik1.177.919.644
SASA Polyester817.309.704
Yapı ve Kredi Bankası814.393.917
İş Bankası (C)721.034.006
Emlak Konut GMYO643.883.567
Akbank556.835.096
Tekfen Holding481.114.977
BİM Mağazalar448.647.892
Petkim441.824.601
TAV Havalimanları441.559.359
Koza Altın372.127.817
Hektaş368.190.302
Koç Holding358.294.071
Sabancı Holding343.211.006
Ford Otosan312.278.369
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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