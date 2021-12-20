Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|1.712.329.072
|Türk Hava Yolları
|1.299.549.112
|Kardemir (D)
|1.295.861.071
|Garanti BBVA
|1.279.952.247
|Ereğli Demir Çelik
|1.141.252.913
|SASA Polyester
|966.686.774
|ASELSAN
|769.742.079
|Yapı ve Kredi Bankası
|748.164.066
|İş Bankası (C)
|719.409.764
|Akbank
|704.489.171
|Petkim
|636.428.956
|Tüpraş
|573.607.544
|Koza Altın
|552.671.016
|Koç Holding
|480.468.718
|BİM Mağazalar
|480.328.568
|Emlak Konut GMYO
|394.357.966
|Sabancı Holding
|376.763.083
|Doğan Holding
|368.596.691
|Tekfen Holding
|334.283.394
|Gübre Fabrikaları
|334.062.878
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi