Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.479.591.966
|Şişe Cam
|1.643.684.101
|Ereğli Demir Çelik
|1.439.954.844
|Akbank
|987.088.289
|Yapı ve Kredi Bankası
|842.969.279
|Türk Hava Yolları
|824.590.518
|SASA Polyester
|788.269.109
|Kardemir (D)
|710.683.708
|İş Bankası (C)
|696.429.495
|BİM Mağazalar
|679.638.304
|Tüpraş
|581.021.691
|Türk Telekom
|544.197.761
|Emlak Konut GMYO
|531.519.972
|Sabancı Holding
|486.187.659
|ASELSAN
|480.643.756
|Koç Holding
|418.229.648
|Koza Altın
|403.687.888
|Petkim
|344.314.920
|Vakıflar Bankası
|319.982.330
|Halkbank
|314.286.664
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi