Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|1.178.603.786
|Garanti BBVA
|1.135.402.638
|Şişe Cam
|737.177.999
|Türk Hava Yolları
|676.991.536
|SASA Polyester
|599.276.021
|Kardemir (D)
|459.348.507
|Yapı ve Kredi Bankası
|391.804.933
|Petkim
|356.310.997
|Akbank
|352.807.145
|ASELSAN
|327.755.480
|İş Bankası (C)
|308.169.263
|Tüpraş
|257.248.859
|Koza Altın
|251.128.887
|Hektaş
|238.604.499
|BİM Mağazalar
|197.908.884
|Doğan Holding
|165.816.895
|Emlak Konut GMYO
|144.850.049
|Koç Holding
|141.246.337
|Tekfen Holding
|139.339.763
|Enka İnşaat
|137.887.778
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi