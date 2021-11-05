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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

05.11.2021 13:34
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.509-0,49BIST ANKARA2.2290,34BIST ANTALYA2.5490,12BIST BALIKESİR1.937-0,21BIST BURSA4.1650,65BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA12.509-0,49
BIST ANKARA2.2290,34
BIST ANTALYA2.5490,12
BIST BALIKESİR1.937-0,21
BIST BURSA4.1650,65
BIST DENIZLI1.8840,60
BIST ISTANBUL1.7210,30
BIST IZMIR3.4620,12
BIST KAYSERI11.8841,53
BIST KOCAELI4.6780,47
BIST KONYA2.2471,01
BIST TEKIRDAĞ9.9021,43
BIST AYDIN1.1190,59
BIST MANISA1.3680,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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