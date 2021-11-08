Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 12.638 1,58 BIST ANKARA 2.252 1,38 BIST ANTALYA 2.566 -0,15 BIST BALIKESİR 1.935 -0,14 BIST BURSA 4.220 1,30 BIST DENIZLI 1.892 0,64 BIST ISTANBUL 1.750 0,96 BIST IZMIR 3.544 1,77 BIST KAYSERI 11.694 -0,29 BIST KOCAELI 4.693 0,61 BIST KONYA 2.266 1,39 BIST TEKIRDAĞ 9.771 -0,86 BIST AYDIN 1.119 0,87 BIST MANISA 1.383 0,92 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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