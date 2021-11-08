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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

08.11.2021 13:38
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.6381,58BIST ANKARA2.2521,38BIST ANTALYA2.566-0,15BIST BALIKESİR1.935-0,14BIST BURSA4.2201,30BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA12.6381,58
BIST ANKARA2.2521,38
BIST ANTALYA2.566-0,15
BIST BALIKESİR1.935-0,14
BIST BURSA4.2201,30
BIST DENIZLI1.8920,64
BIST ISTANBUL1.7500,96
BIST IZMIR3.5441,77
BIST KAYSERI11.694-0,29
BIST KOCAELI4.6930,61
BIST KONYA2.2661,39
BIST TEKIRDAĞ9.771-0,86
BIST AYDIN1.1190,87
BIST MANISA1.3830,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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