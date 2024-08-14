Gurbetçi vatandaşın şikayeti üzerine işletmeye denetim yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Gurbetçi vatandaşın şikayeti üzerine işletmeye denetim yapıldı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Avrupa'dan gelen gurbetçi vatandaşın Edirne'de bir dinlenme tesisinden aldığı ürünün 3 katına satıldığını sosyal medyadan duyurması üzerine, işletmede gerekli denetimlerin yapıldığını bildirdi.

14.08.2024 22:46
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Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Avrupa'dan gelen gurbetçi vatandaşın Edirne'de bir dinlenme tesisinden aldığı ürünün 3 katına satıldığını sosyal medyadan duyurması üzerine, işletmede gerekli denetimlerin yapıldığını bildirdi.

Gürcan, sosyal medya hesabından, söz konusu işletmede yapılan denetimlere ilişkin bilgi verdi.

Avrupa'dan Türkiye'ye gelen gurbetçi vatandaşın Edirne'deki bir dinleme tesisinden yaptığı alışverişte, aldığı ürünün 3 katına satıldığını sosyal medya platformundan paylaşımla duyurması üzerine Edirne Ticaret İl Müdürlüğünün söz konusu işletmede gerekli denetimleri yaptığını belirten Gürcan, şunları kaydetti:

"H. Dinlenme Tesisine, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan haksız fiyat artışı denetiminde, işletmeye sim kart satışı nedeniyle 14 ürün hakkında tutanak düzenlenerek 7 günlük savunma süresi verilmiştir. Aynı gün işletmeye ait markette Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yapılan denetimde, 35 ürün hakkında fiyat etiketi aykırılığı nedeniyle tutanak düzenlenmiştir, 77 bin lira idari para cezası uygulanacaktır.

Diğer taraftan, aynı işletme nezdinde Edirne Ticaret İl Müdürlüğünce Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 16 Temmuz 2024'te yapılan haksız fiyat artışı denetimi sonuçlarının incelenmesi neticesinde Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a aykırılık nedeniyle ilgili işletmeye 79 bin 230 lira idari para cezası verilecektir. Ayrıca işletmeye Fahiş Fiyat Kurulunda işlem yapılarak 1 milyon lira ceza kesilecektir."

Gürcan, Bakanlık olarak, fahiş fiyatla mücadele noktasında, fahiş fiyat ve etiket denetimlerini titizlikle sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gurbetçi vatandaşın şikayeti üzerine işletmeye denetim yapıldı - Son Dakika

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