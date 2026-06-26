GÜRİŞ ve Huawei'den Yenilenebilir Enerji İş Birliği

Enerji ve altyapı alanlarında faaliyet gösteren GÜRİŞ ile dijital enerji teknolojileri şirketi Huawei, yenilenebilir enerji ve enerji depolama yatırımlarını desteklemek amacıyla iş birliği anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşma Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen Intersolar Europe Fuarı kapsamında imza altına alındı.

İş birliği kapsamında, başta enerji depolama projeleri olmak üzere yaklaşık 1 gigavatlık kapasiteye ulaşılması hedefleniyor. Taraflar, sürdürülebilir enerji dönüşümünü hızlandıracak yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ortak çalışmalar yürütecek.

Açıklamada, Huawei'nin dijital enerji alanındaki küresel teknoloji birikimi ile GÜRİŞ'in mühendislik ve yenilenebilir enerji yatırımlarındaki deneyiminin bir araya getirileceği belirtilerek, iş birliğinin enerji depolama alanında yeni projelerin hayata geçirilmesine katkı sunmasının beklendiği ifade edildi.

İş birliği, ayrıca, bölgenin enerji güvenliği, karbon azaltımı ve temiz enerji hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.