 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Güven endeksi sektörlerde değişti - Son Dakika
Üye Girişi

Güven endeksi sektörlerde değişti

TÜİK verilerine göre, hizmet sektöründe güven endeksi yüzde 1,2 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,5 arttı ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 azaldı.

Güven endeksi sektörlerde değişti
26.12.2023 - 10:45,  Güncelleme: 10:45
Abone Ol

Güven endeksi aralıkta geçen aya oranla inşaat sektöründe yüzde 3,3 azalırken, hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,5 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi aralıkta aylık bazda inşaat sektöründe yüzde 3,3 azalarak 88'e gerilerken, hizmet sektöründe yüzde 1,2 artarak 112,3'e, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,5 yükselerek 116,8'e çıktı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi kasımda 110,9 iken, aralıkta 112,3'e yükseldi.

Hizmet sektöründe bu ay kasıma kıyasla son üç aylık dönemde iş durumu endeksi değişim göstermezken, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,1 azaldı, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 3,8 arttı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi kasımda 111,7 iken, bu ay 116,8 oldu.

Perakende ticaret sektöründe, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 9,9 ve gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 3,7 artarken, mevcut mal stok seviyesi yüzde 0,9, azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ise geçen ay 91 iken, bu ay 88 değerini aldı.

İnşaat sektöründe geçen aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 5,4, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksinde yüzde 1,5 azalış gerçekleşti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güven endeksi sektörlerde değişti - Son Dakika


11:00
Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi
10:56
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis'te terörist istemediklerini ve şehit ailelerine destek olunması gerektiğini söyledi MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis'te terörist istemediklerini ve şehit ailelerine destek olunması gerektiğini söyledi
10:55
Altının Gramı Yükselişle Başladı Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53
Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:40
Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22
Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu
10:06
Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi
10:01
Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu

Son Dakika
11:00 Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi
10:56 MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis'te terörist istemediklerini ve şehit ailelerine destek olunması gerektiğini söyledi
10:55 Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53 Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:40 Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22 Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu
10:06 Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi
10:01 Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu
09:58 Çalışan emeklilerin 5 bin liralık ikramiyesi bu hafta yatacak
09:54 HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nun "özerklik" çıkışı Meclis'te tansiyonu yükseltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 11:20:45. #1.13#
SON DAKİKA: Güven endeksi sektörlerde değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement