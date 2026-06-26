Güvenli Ödeme Sistemi 1 Ekim'e Ertelendi - Son Dakika
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Güvenli Ödeme Sistemi 1 Ekim'e Ertelendi

26.06.2026 15:32
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Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarındaki güvenli ödeme sisteminin devreye alınma tarihini erteledi.

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında kayıt dışılığın ve dolandırıcılığın önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen güvenli ödeme sisteminin devreye alınma tarihinin, 1 Ekim'e ertelendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması ve para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te, değişiklik yapıldığı hatırlatıldı.

Değişiklikle, 1 Temmuz'dan itibaren taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale veya elektronik fon transferi ile yapılması halinde, satış bedelinin taşınmaz mülkiyeti ile bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan güvenli ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilmesinin zorunlu hale getirildiği belirtilen açıklamada, Bakanlığa sistemin devreye alınma tarihini, 3 aya kadar uzatma yetkisi verildiği aktarıldı.

Sisteme yönelik çalışmaların devam ettiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenli ödeme sisteminin, eksiksiz şekilde uygulamaya alınabilmesi amacıyla Bakanlığımız, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve diğer paydaşlarla işbirliği içinde teknik çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, sisteme ilişkin tüm teknik süreçlerin ve entegrasyonların tamamlanabilmesini teminen, yönetmeliğin Bakanlığımıza verdiği yetki kullanılarak, sistemin devreye alınma tarihi 3 ay süreyle uzatılmış, 1 Ekim olarak belirlenmiştir."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güvenli Ödeme Sistemi 1 Ekim'e Ertelendi - Son Dakika

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