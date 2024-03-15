GYODER Yeni Konut Modeli MIPIM\'de Yabancı Yatırımcıların İlgi Odağı Oldu

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yeni konut Modeli, Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM'de yabancı yatırımcıların ve derneklerin ilgisiyle karşılaştı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, GYODER'in standında yer alan ve Türkiye'de bulunan mimarlık, mühendislik ve proje yönetim konularında hizmet veren 200'den fazla şirketi temsil eden Design Hub Türkiye Platformu, dünya gayrimenkul sektörünün ilgisini çekmeyi başardı.
Bu şirketlerin yurt dışı projelere erişmeleri yolunda bir köprü vazifesi gören platform, Türk firmaları uluslararası arenada temsil ediyor.
Türkiye Tasarım Vakfı, İGA, Kuzu Group ve Servotel sponsorluğunda, GYODER üyelerinin ortak paylaşımlı bir şekilde tasarladığı GYODER standında, 23 ayrı üye firma ve 40'tan fazla kişi için ortak kullanımlı bir alan oluşturuldu.
"Türk şirketler uluslararası arenada boy gösterdi"
GYODER Başkanı Neşecan Çekici, Türkiye gayrimenkul sektörünü temsil etmek ve elde ettikleri sinerjiyle uluslararası arenada boy göstermek amacıyla MIPIM'e katıldıklarını belirterek, "Üyelerimiz, tüm toplantılarını ve görüşmelerini GYODER standında gerçekleştirirken, hem kendi şirketlerini temsil ettiler hem de Türkiye'nin gayrimenkul imkanlarının tanıtımına katkıda bulundular." ifadelerini kullandı.
MIPIM'de gerçekleştirdikleri faaliyetlerden bahseden Çekici, fuarda düzenlenen "Housing Matters!" başlıklı konferansın dünya genelinde yaşanan barınma sorununa dikkati çektiğini aktardı.
Gelişmiş ülkelerde dahi satılık ya da kiralık konuta erişimde büyük sıkıntılar yaşandığını anlatan Çekici, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Konferansta örneklenen çözümler konut sorununa devletin el atmasının gerekliliğini göstermekte. Kamu-özel sektör işbirliğinin birçok örneği mevcut. Kentlerin ihtiyacına, nüfusuna ve dinamiklerine bağlı olarak özel çözümler üretilmeli. Bu anlamda evrensel adıyla 'Build to Rent' olan ve kiralık konut ihtiyacına yanıt veren modellerin özel bir örneği olarak GYODER Yeni Konut Modeli'nin ne kadar doğru bir çözüm önerisi sunduğunu bu uluslararası ortamda da test etmiş olduk. Aldığımız olumlu geri dönüşler, bizi bu alanda daha da motive ediyor ve daha fazla çalışmaya teşvik ediyor."
"Yılda 800-900 bin konuta ihtiyaç var"
Neşecan Çekici, Türkiye'nin yılda ortalama 800-900 bin konut üretimine ihtiyacının olduğunu ancak şu anda 500-600 bin civarında üretim yapıldığını belirterek, bu üretimin ihtiyacı karşılayamadığını bildirdi.
Çekici, "Ayrıca, deprem riski altındaki İstanbul'da, 5 yıl içinde dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut bulunmaktadır. Bunların 600 bini öncelikli durumdadır. Ciddi bir bütünleşik konut politikası, acil koduyla Türkiye'nin gündeminde üst sıralarda olmalıdır." ifadesini kullandı.
???????
Son Dakika › Ekonomi › GYODER Yeni Konut Modeli MIPIM'de Yabancı Yatırımcıların İlgi Odağı Oldu - Son Dakika
Uraloğlu, TÜRASAŞ ve TCDD Taşımacılık arasında imzalanan sözleşme ile 95 adet elektrikli anahat lokomotifinin üretimine başlanacağını açıkladı. Lokomotifler, yük ve yolcu taşımacılığı yapabilecek, saatte 140 km hıza sahip olacak ve Avrupa Birliği Demiryollarında Karşılıklı İşletilebilirlik Sertifikası'na sahip olacak.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde son günlerde düşen yağışlar, zeytincileri sevindirdi. Zeytinliklerde budama, sürüm ve gübreleme çalışmaları devam ederken, havaların iyi gitmesiyle zeytinde tomurcuklanma başladı. Üreticiler, bu yıl iyi bir verim beklediklerini ifade etti.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 8 yıl önce devlet desteklerinden faydalanarak 5 büyükbaş hayvan yetiştirmeye başlayan Bilal Zincirkıran, Genç Çiftçi projesi ve DAP desteğiyle hayvan sayısını 60'a çıkardı. Zincirkıran, tarım ve hayvancılıkta yapılan destek ve programlar sayesinde başarılı sonuçlar elde edildiğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin tarihindeki en yüksek tutarlı avro ihracını başarıyla tamamladıklarını duyurdu. İhraç edilen 2 milyar tutarındaki ilk avro tahvili, 2017'den beri en düşük spread seviyesinde gerçekleşti. Bu başarılı ihracın, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan güveninin bir göstergesi olduğu belirtildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il sınırları içerisinde e-skuter işletmeciliği yapmak isteyen firmalardan başvuruları almaya başladı. Başvuruda bulunmak isteyen işletmecilerin belirtilen tarihler arasında başvuru yapması gerekmektedir.
Rusya'da bulunan Leningrad Nükleer Güç Santrali'ndeki VVER-1200 tipi reaktöre sahip 7. güç ünitesinin reaktör binasının temeline ilk beton döküldü. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer enerjinin payını yüzde 25'e yükseltme hedefini gerçekleştirmek için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.
Ulusal Süt Konseyi Araştırma ve Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık, Türkiye'de 193 çeşit peynir üretildiğini belirtti. Türkiye'nin süt üretiminde önde gelen ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Artık, geçen yıl 24,2 milyon ton inek sütü üretildiğini ve üretilen sütün yaklaşık yüzde 50'sinin sanayide işlendiğini söyledi. Türk insanının süt ve süt ürünlerini yaygın şekilde tükettiğini ifade eden Artık, Türkiye'de yıllık kişi başı 276 kilogram süt ve süt ürünü tüketildiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin peynir çeşitliliği bakımından da zengin bir ülke olduğunu ve 193 farklı peynir çeşidinin bulunduğunu aktardı.
Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın siyasi, ticaret, ekonomi, savunma, kültür, ulaştırma, enerji, modern teknolojiler, turizm ve diğer alanlarda güçlü işbirliğine sahip olduğunu belirtti. Darçiaşvili, üç ülkenin bölgesel işbirliğine olan bağlılığını ve üçlü formattaki ortaklığın önemini vurguladı. Ayrıca, Gürcistan'ın Güney Kafkasya'da barışı desteklediğini ve bölgede uzun vadeli barış ve istikrarın tesisi için Azerbaycan ve Ermenistan'ın anlaşarak barış anlaşması imzalamasını umduklarını ifade etti. Toplantıda ayrıca Orta Doğu'daki gelişmeler ve Gürcistan'ın AB ile entegrasyon süreci de ele alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?