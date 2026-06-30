H-ÜFE Yüzde 38,37 Arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 38,37 arttı, aylık yüzde 5,23 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 38,37 arttı, aylık yüzde 5,23 arttı. H-ÜFE 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 5,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 24,34 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,52 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 41,27 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 41,27 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 31,97 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 38,63 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 32,85 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 42,60 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 36,18 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 3,38 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,38 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,27 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 7,80 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 8,28 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 7,58 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 6,73 artış gerçekleşti. - İSTANBUL