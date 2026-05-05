HAB, SAHA 2026'da Uzay Temasıyla Göz Kamaştıracak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

HAB, SAHA 2026'da Uzay Temasıyla Göz Kamaştıracak

05.05.2026 21:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB, SAHA 2026'da 'yörünge' temasıyla dikkat çekecek.

Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayisindeki yerli üretim gücünün önemli merkezlerinden Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB), SAHA 2026'da yeni konseptiyle dikkat çekmeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansının "Teknolojinin kalbi SAHA'da atacak" başlıklı dosyasının on yedinci haberinde, HAB ve bölge firmalarının fuardaki faaliyetlerine yer verildi.

Geçtiğimiz yıl IDEF Fuarı'nda "takım yıldızları" konseptiyle bireysel başarıların birleşiminden doğan gücü vurgulayan HAB, bu yıl vizyonunu sonsuz uzay ve kusursuz bir "yörünge" teması üzerine kurguladı. Türkiye'nin tam bağımsız savunma vizyonunu temsil eden bu konsept, HAB'ı yalnızca bir sanayi bölgesi olarak değil, teknolojik bir çekim merkezi olarak konumlandırmayı hedefliyor.

HAB'ın SAHA 2026'daki standı, teknolojik kapasiteyi yansıtacak iki katlı özel bir mimariyle tasarlandı.

Stand içerisinde yer alacak "Skybox" alanı ise fuar alanını kuşbakışı izleme imkanı sunan, stratejik temasların kurulacağı ve uluslararası işbirliklerinin geliştirileceği prestijli bir alan olarak planlandı.

Takım yıldızlarından teknoloji yörüngesine

HAB için uzay teması üretim vizyonunun ve ileri teknoloji altyapısının bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl takım yıldızlarıyla simgelenen birliktelik anlayışı, bu yıl tüm bileşenlerin uyum içinde hareket ettiği büyük bir "teknoloji yörüngesi" konseptine dönüştürüldü. Bu yaklaşımın, ziyaretçilere yalnızca bir sergi alanı değil, aynı zamanda fiziksel ve dijital unsurların bir arada sunulduğu bütüncül bir deneyim sağlaması hedefleniyor.

HAB bünyesinde yer alan firmalar da fuarda ekosistemin gücünü temsil edecek. Seyir Savunma'nın hassas mühendislik çözümleri, Robust'un dayanıklı sistemleri ve EMGE'nin teknik üretim kabiliyeti altyapının temel unsurlarını oluştururken, Das Lager Rulman ve Çalışkan Laboratuvar üretim süreçlerinin sürekliliğini destekleyen bileşenler arasında yer alacak.

TeknoHAB'ın yenilikçi projeleri, Başarı AR-GE'nin yüksek katma değerli çözümleri ve Zırhlılar Maket'in görselleştirme kabiliyeti ise ekosistemin tamamlayıcı unsurları olarak öne çıkacak. Bu firmaların, HAB çatısı altında ortak bir üretim anlayışıyla hareket ederek birbirini besleyen bir yapı oluşturduğu vurgulanıyor.

HAB'ın SAHA 2026'daki konseptiyle verilmek istenen temel mesaj, farklı uzmanlık alanlarının ortak hedef doğrultusunda birleşmesi olarak ifade edildi.

Bu yaklaşım ile Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisindeki küresel rekabet gücünü artırmak ve geleceğin teknolojilerinde yerli üretim kapasitesini daha da güçlendirmek amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi HAB, SAHA 2026'da Uzay Temasıyla Göz Kamaştıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:42:05. #7.12#
SON DAKİKA: HAB, SAHA 2026'da Uzay Temasıyla Göz Kamaştıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.