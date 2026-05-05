HAB, SAHA 2026'da Uzay Temasıyla Göz Kamaştıracak

Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayisindeki yerli üretim gücünün önemli merkezlerinden Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB), SAHA 2026'da yeni konseptiyle dikkat çekmeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansının "Teknolojinin kalbi SAHA'da atacak" başlıklı dosyasının on yedinci haberinde, HAB ve bölge firmalarının fuardaki faaliyetlerine yer verildi.

Geçtiğimiz yıl IDEF Fuarı'nda "takım yıldızları" konseptiyle bireysel başarıların birleşiminden doğan gücü vurgulayan HAB, bu yıl vizyonunu sonsuz uzay ve kusursuz bir "yörünge" teması üzerine kurguladı. Türkiye'nin tam bağımsız savunma vizyonunu temsil eden bu konsept, HAB'ı yalnızca bir sanayi bölgesi olarak değil, teknolojik bir çekim merkezi olarak konumlandırmayı hedefliyor.

HAB'ın SAHA 2026'daki standı, teknolojik kapasiteyi yansıtacak iki katlı özel bir mimariyle tasarlandı.

Stand içerisinde yer alacak "Skybox" alanı ise fuar alanını kuşbakışı izleme imkanı sunan, stratejik temasların kurulacağı ve uluslararası işbirliklerinin geliştirileceği prestijli bir alan olarak planlandı.

Takım yıldızlarından teknoloji yörüngesine

HAB için uzay teması üretim vizyonunun ve ileri teknoloji altyapısının bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl takım yıldızlarıyla simgelenen birliktelik anlayışı, bu yıl tüm bileşenlerin uyum içinde hareket ettiği büyük bir "teknoloji yörüngesi" konseptine dönüştürüldü. Bu yaklaşımın, ziyaretçilere yalnızca bir sergi alanı değil, aynı zamanda fiziksel ve dijital unsurların bir arada sunulduğu bütüncül bir deneyim sağlaması hedefleniyor.

HAB bünyesinde yer alan firmalar da fuarda ekosistemin gücünü temsil edecek. Seyir Savunma'nın hassas mühendislik çözümleri, Robust'un dayanıklı sistemleri ve EMGE'nin teknik üretim kabiliyeti altyapının temel unsurlarını oluştururken, Das Lager Rulman ve Çalışkan Laboratuvar üretim süreçlerinin sürekliliğini destekleyen bileşenler arasında yer alacak.

TeknoHAB'ın yenilikçi projeleri, Başarı AR-GE'nin yüksek katma değerli çözümleri ve Zırhlılar Maket'in görselleştirme kabiliyeti ise ekosistemin tamamlayıcı unsurları olarak öne çıkacak. Bu firmaların, HAB çatısı altında ortak bir üretim anlayışıyla hareket ederek birbirini besleyen bir yapı oluşturduğu vurgulanıyor.

HAB'ın SAHA 2026'daki konseptiyle verilmek istenen temel mesaj, farklı uzmanlık alanlarının ortak hedef doğrultusunda birleşmesi olarak ifade edildi.

Bu yaklaşım ile Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisindeki küresel rekabet gücünü artırmak ve geleceğin teknolojilerinde yerli üretim kapasitesini daha da güçlendirmek amaçlanıyor.