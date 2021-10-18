Dövme sanatçısı Ali Anıl Erçel'den Boyner'e özel koleksiyon

Boyner, 2021 sonbahar-kış sezonunda dövme sanatçısı Ali Anıl Erçel ile bir araya geldi.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, kendine özgü çizimleri ile dövme tutkunlarının yakından takip ettiği Ali Anıl Erçel, bu kez çizimlerini Boyner'e özel hazırladığı koleksiyona taşıdı.

Çeşitliliğin sembolü, varoluşsal döngünün merkezi Mezopotamya'dan, evrenin kusursuz sistematiği güneş sisteminden ve doğadaki elementlerden ilham alarak tasarımlarını hayata geçiren Ali Anıl Erçel, Boyner'e özel hazırladığı Black on Black x Ali Anıl Erçel koleksiyonunda da kendine özgü bu çizimlere yer veriyor.

Siyah, beyaz, gri tonlarının hakim olduğu, hem kadınlar hem de erkekler için tişört, hoodie, sweatshirt ve sweatpantların yer aldığı Black on Black x Ali Anıl Erçel koleksiyonu, günün her saatinde rahatlık ve stil sahibi bir görünüm vadediyor.

Black on Black x Ali Anıl Erçel koleksiyonu, seçili Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr'de tüketicilerin beğenisine sunuluyor.