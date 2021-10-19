Son dakika haber! Bakan Muş: "Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türk ürünlerinin dünyanın dört bir yanına ihraç edildiğini belirterek, " Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı" ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, artık Türk ürünlerinin dünyanın dört bir yanına ihraç edildiğini belirterek, "Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı. Bu rakam; 1980'de yüzde 0.14, 2000'de yüzde 0.43 idi. Bu başarı Türkiye'nin" dedi. - ANKARA