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Bakan Bilgin'den şehit çocukları için eğitim-öğretim yardımı açıklaması - Son Dakika

Bakan Bilgin'den şehit çocukları için eğitim-öğretim yardımı açıklaması

18.10.2021 12:25
Bakan Bilgin'den şehit çocukları için eğitim-öğretim yardımı açıklaması

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şehit çocuklarının ve harp-vazife malullerinin hem kendileri hem de çocukları için 2021-2022 eğitim, öğretim yardımı ödemelerinin 22 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şehit çocuklarının ve harp-vazife malullerinin hem kendileri hem de çocukları için 2021-2022 eğitim, öğretim yardımı ödemelerinin 22 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

Bakan Bilgin, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz hatıraları milletimizin sinesinde yer alan şehitlerimizin çocuklarının ve harp-vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocukları için 2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda, ilköğretim için 2 bin 697 TL, ortaöğretim için 4 bin 45 TL, yükseköğretim için 5 bin 394 TL olmak üzere toplam 19 bin 501 öğrencimize 73,6 milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin" ifadesini kullandı.


Bakan Bilgin'den şehit çocukları için eğitim-öğretim yardımı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, Cuma, Ekim, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Bilgin'den şehit çocukları için eğitim-öğretim yardımı açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den şehit çocukları için eğitim-öğretim yardımı açıklaması - Son Dakika
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