Haftanın En Çok Kaybettiren Fonları - Son Dakika
Haftanın En Çok Kaybettiren Fonları

28.03.2026 11:27
Pardus Portföy, haftanın en çok kaybettiren fonu oldu. Agesa'nın emeklilik fonu da düştü.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 20,54'lük düşüşle Pardus Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Kıymetli Madenler Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 9,38 azalışla en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,009068-20,54
BULLS PORTFÖY ALGORİTMİK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)7,120747-14,10
TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON16,854715-13,87
ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)76,426015-13,80
RE-PIE PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)3,145984-12,32
DENİZ PORTFÖY POYRAZ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,883044-12,26
BULLS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,540759-11,79
A1 CAPİTAL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,591272-11,63
PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,418123-11,38
RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)6,264137-11,11
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,018439-9,38
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,072676-8,87
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,014287-8,57
ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,443452-8,35
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,718263-8,30
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,224651-8,22
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,726421-8,22
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,682643-8,17
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,777806-8,14
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,009946-8,11
(Bitti)
Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haftanın En Çok Kaybettiren Fonları - Son Dakika

SON DAKİKA: Haftanın En Çok Kaybettiren Fonları - Son Dakika
