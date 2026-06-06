Haftanın En Çok Kazandıran Fonları

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 121,2 yükselişle İstanbul Portföy Onüçüncü Serbest (TL) Fon oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 6,9'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|İSTANBUL PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
|7,098049
|121,20
|PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,786967
|84,65
|İSTANBUL PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST FON
|5,199364
|84,21
|MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
|2,932585
|68,53
|ONE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|6,45759
|34,07
|PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|5,635729
|29,00
|PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|3,903481
|28,57
|QNB PORTFÖY DCD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
|117,28125
|27,24
|PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,021618
|22,66
|DENİZ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,946609
|21,71
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,555487
|6,90
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,017252
|5,90
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,08525
|5,34
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,149961
|4,46
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,451975
|4,39
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,080142
|4,11
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. YENİ TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,06985
|4,00
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,016856
|3,56
|METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,032513
|3,54
|ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,066399
|3,47
Son Dakika › Ekonomi › Haftanın En Çok Kazandıran Fonları - Son Dakika
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