Haftanın İlk Gününde Dolar ve Euroda Dalgalı Bir Seyir İzleniyor - Son Dakika
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Haftanın İlk Gününde Dolar ve Euroda Dalgalı Bir Seyir İzleniyor

27.06.2022 10:13

Cuma günü yüzde 4,56 oranında düşen dolar, yeni haftaya da yüzde 2,35 düşüşle 16,37 TL’den başladı. Cuma günü 18,30 TL seviyesinden 17,55 TL’ye gerileyen euro da yeni haftanın ilk gününde 17,28 TL’den işlem görmeye başladı. Ancak dolar ve euroda yukarı yönlü hareket saat 09.30 sıralarında tekrar başladı. Dolar 16,51 TL'ye euro da 17,45 TL'ye kadar yükseldi.

Cuma günü yüzde 4,56 oranında düşen dolar, yeni haftaya da yüzde 2,35 düşüşle 16,37 TL'den başladı. Cuma günü 18,30 TL seviyesinden 17,55 TL'ye gerileyen euro da yeni haftanın ilk gününde 17,28 TL'den işlem görmeye başladı. Ancak dolar ve euroda yukarı yönlü hareket saat 09.30 sıralarında tekrar başladı. Dolar 16,51 TL'ye euro da 17,45 TL'ye kadar yükseldi.

Cuma akşamı piyasaların kapanış saatinden sonra BDDK'nın açıkladığı ticari kredi kullanım koşullarına ilişkin karar dolar ve euroda düşüşe neden oldu.

BDDK, cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra şirketlerin TL kredi kullanım koşullarını yeniden düzenledi. Buna göre, ihtiyacından fazla döviz bulunduran şirketler TL kredi kullanmak için dövizi bozdurmak zorunda kalacak. Kurul kararına göre 15 milyon lira karşılığı, yani yaklaşık 908 bin dolar yabancı para nakit varlığı bulunan şirketler, aktifleri veya yıllık satış gelirlerinin yüzde 10'undan fazla yabancı para nakit varlığı tutuyorlarsa TL cinsi nakdi ticari kredi kullanamayacak.

BDDK, dün yayınladığı açıklamayla konuya açıklık getirdi. BDDK, şirketlerin dövizden kar etme amacıyla ihtiyacı dışında döviz aldığını ve bunu döviz yatırımı olarak yaptıklarını vurguladı.

BDDK'dan yapılan açıklamada "Bazı şirketlerin döviz borcu ya da döviz yükümlülüğü olmamasına, hatta döviz pozisyon fazlası bulunmasına rağmen TL kredi kullanarak döviz alımı gerçekleştirdikleri ve döviz pozisyonu tuttukları görülmüştür" denildi. BDDK, üretime ve yatırıma gitmesi gereken TL ticari kredilerin yine döviz alımında kullanıldığını gördüklerini açıkladı.

Dolar, yeni haftaya da yüzde 2,35 düşüşle 16,37 TL'den başladı. Euro da cuma günü 18,30 TL seviyesinden 17,55 TL'ye gerilemişti. Yeni haftanın ilk gününde 17,28 TL'den işlem görmeye başladı. Ancak dolar ve euroda yukarı yönlü hareket saat 09.30 sıralarında tekrar başladı. Dolar 16, 51 TL'ye euro da 17,45 TL'ye kadar yükseldi.

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Dolar haftanın son gününe yükselişle başladı! 17,36 seviyelerinde işlem görüyor Dolar haftanın son gününe yükselişle başladı! 17,36 seviyelerinde işlem görüyor
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haftanın İlk Gününde Dolar ve Euroda Dalgalı Bir Seyir İzleniyor - Son Dakika

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