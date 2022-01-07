Gram altın alış fiyatı 798,67 TL, satış fiyatı 798,82 TL'ye ulaştı. Gram altında, yüzde 0,66 oranında değer kazancı görüldü.
Çeyrek altın alış fiyatı 1.285,00 TL, satış fiyatı 1.321,00 TL oldu.
Yarım altın alış fiyatı 2.588,00 TL, satış fiyatı 2.651,00 TL olarak güncellendi. Yarım altın, yüzde 0,38 oranında değer kazandı.
Cumhuriyet altını alış fiyatı 5.176,00 TL, satış fiyatı 5.287,00 TL'ye ulaştı. Cumhuriyet altınında, yüzde 0,40 oranında değer kazancı görüldü.
Son Dakika › Ekonomi › Haftanın son gününde altın fiyatlarında son durum? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi