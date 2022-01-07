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Haftanın son gününde altın fiyatlarında son durum? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları - Son Dakika

Haftanın son gününde altın fiyatlarında son durum? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

07.01.2022 08:30
Haftanın son gününde altın fiyatlarında son durum? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Güne 795,54 ile başlayan Gram Altın, saat 08:30 itibarıyla %0,00 artışla 798,67'dan işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 798,67 TL, satış fiyatı 798,82 TL'ye ulaştı. Gram altında, yüzde 0,66 oranında değer kazancı görüldü.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 1.285,00 TL, satış fiyatı 1.321,00 TL oldu.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 2.588,00 TL, satış fiyatı 2.651,00 TL olarak güncellendi. Yarım altın, yüzde 0,38 oranında değer kazandı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 5.176,00 TL, satış fiyatı 5.287,00 TL'ye ulaştı. Cumhuriyet altınında, yüzde 0,40 oranında değer kazancı görüldü.

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Çeyrek Altın, Gram Altın, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haftanın son gününde altın fiyatlarında son durum? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Haftanın son gününde altın fiyatlarında son durum? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları - Son Dakika
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