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HAK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

HAK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

20.12.2021 12:58
HAK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Soylu, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan ve oylamaya sunulan kareleri inceledi.

"Haber" kategorisinde oyunu, Muhammed Enes Yıldırım'ın Marmara Denizi'nde oluşan müsilajın yağış ve rüzgar nedeniyle İstanbul'da Caddebostan Sahili'ni kapladığı günde çekilen, "Ebru sanatı değil müsilaj" başlıklı fotoğraftan yana kullanan Soylu, fotoğrafın, konunun ciddiyetini anlatması açısından dikkat çekici olduğunu vurguladı.

"Yaşam" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın, Fatih Camisi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle alınan önlemlerle kılınan "Bayram namazı" fotoğrafına oy veren Soylu, "Kare yaklaşık 2 yıldır hayatımızda yer alan salgını ve ayak uydurduğumuz salgın şartlarını yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Soylu, "Spor" kategorisindeki tercihini ise Ali Atmaca'nın "Engelli Basketbolcunun Sevinci" isimli fotoğrafından yana kullanarak, başarının önünde hiçbir engelin olmadığını söyledi.?

Helal Akreditasyon Kurumu, Caddebostan Sahili, Anadolu Ajansı, Muhammed Enes, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi HAK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: HAK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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