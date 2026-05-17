Haksız Fiyat Artışına 389 Milyon Lira Ceza

17.05.2026 10:08
Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilen 4 ayrı toplantıda, piyasada adil rekabet ortamını ve tüketici refahını bozucu nitelikteki uygulamalara ilişkin inceleme ve denetimlerde bulundu.

Bu kapsamda bakanlıktan yapılan açıklamada denetimlere ilişkin, "Temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik yapılan incelemelerde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 13 işletmeye toplam 9 milyon 643 bin 310 lira, ekmek ve simit ürünlerine ilişkin denetimlerde tarifeye aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen 75 işletmeye toplam 12 milyon 953 bin lira, yabancı menşeli e-ticaret pazar yerlerine yönelik ithalat kısıtlamaları sonrasında yerel e-ticaret platformlarında gerçekleşen fiyat artışlarına ilişkin denetimlerde 840 işletmeye toplam 151 milyon 718 bin 280 lira, meyve ve sebze fiyatlarında meydana gelen olağanüstü artışlara yönelik inceleme ve denetimler sonucunda 330 işletmeye toplam 215 milyon 115 bin 676 buçuk lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Böylelikle, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2026 yılı içerisinde toplam bin 258 işletmeye, fahiş fiyat artışı nedeniyle 389 milyon 430 bin 962 buçuk lira tutarında idari para cezası uygulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"Tüketicilerimizin mağduriyetine yol açabilecek her türlü uygulama titizlikle incelenmektedir"

Bakanlık olarak, vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumaya ve adil ticaret düzenini muhafaza etmeye yönelik faaliyetlerinin sürdürüleceği vurgulanan açıklamada, "Özellikle yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde; alışveriş merkezleri, zincir marketler ile gıda ve bayramlık ürün satışı gerçekleştiren perakende işletmeler, vatandaşlarımızın seyahatlerini gerçekleştirdikleri otogarlar, toptan satış merkezleri, Ticaret Bakanlığımızın yakın takibi altında bulunmakta olup, tüketicilerimizin mağduriyetine yol açabilecek her türlü uygulama titizlikle incelenmektedir. Gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere yönelik gerekli idari yaptırımlar, mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde kararlılıkla uygulanacaktır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

