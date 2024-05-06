Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İşletmelere 61 Milyon TL Cezası Uyguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İşletmelere 61 Milyon TL Cezası Uyguladı

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İşletmelere 61 Milyon TL Cezası Uyguladı

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 61 milyon 66 bin 431 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Ticaret Bakanlığı, geçen yıl ise fahiş fiyat artışı ve stokçuluk fiilleriyle piyasa işleyişini bozan işletmelere toplam 355 milyon 804 bin 957 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

06.05.2024 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 61 milyon 66 bin 431 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurulun son toplantısı 2 Mayıs'ta gerçekleştirildi.

Toplantıda, başta marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki fahiş fiyat artışları olmak üzere, otomotiv sektöründeki stokçuluk eylemleri, hazır beton ve çimento sektöründeki fahiş fiyat artışları ve ekmek fiyat tarifelerine aykırı satışlar ele alındı.

Bu kapsamda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 61 milyon 66 bin 431 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

2023'te 355,8 milyon lira ceza uygulandı

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk fiilleriyle piyasa işleyişini ve serbest rekabeti bozan, tüketicilerin mağduriyet yaşamasına neden olan uygulamalarda bulunduğu tespit edilen işletmelere geçen yıl toplam 355 milyon 804 bin 957 lira idari para cezası uygulandı.

Piyasalarda fiyatlama davranışlarını bozarak tüketicileri olumsuz etkileyen eylemler karşısında Bakanlıkça gerekli idari tedbirin alınmasına devam edilecek.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İşletmelere 61 Milyon TL Cezası Uyguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Masada iki formül var En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masada iki formül var
09:50 Özel’in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı Son ankette CHP’yi şoke eden sonuç Özel'in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı! Son ankette CHP'yi şoke eden sonuç
08:13 Kilis’te aile katliamı Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü olarak bulundu Kilis'te aile katliamı! Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü olarak bulundu
08:11 75 yıldır hizmet veriyordu Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar’ın şirketi Alkoçlar Otelcilik iflas etti 75 yıldır hizmet veriyordu! Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi Alkoçlar Otelcilik iflas etti
08:09 Harekat artık an meselesi İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı Harekat artık an meselesi! İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı
10:46 Fabrikada toplu cinsel ilişki iddiası infial yaratmıştı Şirketten açıklama geldi Fabrikada toplu cinsel ilişki iddiası infial yaratmıştı! Şirketten açıklama geldi
10:34 Barışmak için giden baba, sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü Barışmak için giden baba, sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü
10:32 Piyasalarda son durum Dolar, yeni güne 32,29 TL’den başladı Piyasalarda son durum! Dolar, yeni güne 32,29 TL'den başladı
10:24 Ceyda Düvenci’nin, ’’Erkekler çekmecelerinde ped bulundursun’’ çıkışına Ebru Şancı’dan bomba yorum Ceyda Düvenci'nin, ''Erkekler çekmecelerinde ped bulundursun'' çıkışına Ebru Şancı'dan bomba yorum
10:19 Mayıs ayında kar sürprizi Vatandaşlar sabaha beyaz örtüyle uyandı Mayıs ayında kar sürprizi! Vatandaşlar sabaha beyaz örtüyle uyandı
09:59 Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin, eşi Fevzi Kardeseci’yi kaybetti Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin, eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybetti
09:21 Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, kentin sinek ilaçlamasını bizzat yaptı Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, kentin sinek ilaçlamasını bizzat yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 11:04:29. #1.13#
SON DAKİKA: Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İşletmelere 61 Milyon TL Cezası Uyguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement