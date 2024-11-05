Haliç Üniversitesi ve Memorial Hastanesi Anlaşma İmzaladı - Son Dakika
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Ekonomi

Haliç Üniversitesi ve Memorial Hastanesi Anlaşma İmzaladı

Haliç Üniversitesi, Tıp Fakültesi öğrencilerine staj imkanı sunan Şişli Memorial Hastanesi ile işbirliği yaptı.

05.11.2024 11:17
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Haliç Üniversitesi ile Şişli Memorial Hastanesi afiliasyon anlaşması imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen işbirliği, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulu'nun toplantısında müzakere edilerek onaylandı.

Yapılan anlaşma neticesinde Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, uluslararası akreditasyona sahip Şişli Memorial Hastanesinde staj ve uygulama yapma imkanına kavuşacak.

Bu işbirliği sayesinde öğrenciler, yalnızca teorik bilgilerini pratiğe dökmekle kalmayıp aynı zamanda alanında uzman hekimler eşliğinde deneyim kazanma fırsatı da bulacak. Anlaşmayla, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini en üst seviyeye taşımak ve ülkemizin sağlık hizmetlerine katkıda bulunacak donanımlı mezunlar olarak yetiştirmek hedefleniyor.

Protokol çerçevesinde yürütülen süreç, YÖK tarafından yapılan denetimlerle titizlikle sürdürüldü. YÖK denetim ekibi, Haliç Üniversitesi ve Memorial Hastanesi yönetimiyle birlikte yerinde incelemelerde bulundu. Yükseköğretim Genel Kurulu'nun onayıyla resmiyet kazanan bu anlaşma, hem üniversitenin sağlık alanındaki eğitim kapasitesini artırmakta hem de Şişli Memorial Hastanesi'nin bilgi birikimi ve teknik altyapısını üniversiteyle paylaşarak topluma katkı sağlamak adına önemli bir adım niteliği taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç, gerçekleştirilen işbirliğinin, tıp fakültesi öğrencilerinin sahada edinmesi gereken deneyimlere doğrudan ulaşabilmeleri için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

İnanç, "Alanında uzman sağlık kadrosuyla çalışacak öğrencilerimiz, edindikleri teorik bilgiyi uygulama alanına taşıyarak mesleki yetkinliklerini pekiştirecekler. Bu anlamda, ülkemize donanımlı sağlık profesyonelleri yetiştirme misyonumuza katkı sağlayacak bu adımı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şişli Memorial Hastanesi Direktörü Dr. Özay Ünal da işbirliğinin önemli akademik çalışmalara temel olmasını temenni ettiklerini kaydetti.

Ünal, Şişli Memorial Hastanesinin, Memorial Sağlık Grubunun ilk hastanesi olduğuna dikkati çekerek, deneyimli hocaların öğrencilerle buluşmasının heyecanını yaşadıklarını vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Haliç Üniversitesi ve Memorial Hastanesi Anlaşma İmzaladı - Son Dakika

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