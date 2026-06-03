Halil İbrahim Balcı Yeniden Başkan - Son Dakika
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Halil İbrahim Balcı Yeniden Başkan

03.06.2026 18:27
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanlığı'na Halil İbrahim Balcı yeniden seçildi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanlığı görevine Halil İbrahim Balcı yeniden seçildi.

Federasyonun 8'nci Olağan Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde yapıldı.

Burada konuşan Balcı, verdikleri her mücadelede esnaf ve sanatkarın hakkını, emeğini ve geleceğini korumayı en büyük görev bildiklerini, sektörün beklentilerini ve esnafın taleplerini açık şekilde anlattıklarını söyledi.

Taleplerinin önemli ölçüde hayata geçirildiğini aktaran Balcı, "Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığımızla sürekli istişare ederek, yaşanan her soruna çözüm üretmek, sektörümüzün yükünü hafifletmek ve geleceğimizi daha güçlü hale getirmek adına mücadelemizi kararlılıkla sürdürdük." dedi.

"Mesleğimizi teknolojiyle ve vizyonla geleceğe taşıyoruz"

Balcı, TESK çatısı altında ortaya koydukları birlik ruhu, istişare kültürü ve ortak akıl anlayışı sayesinde esnaf ve sanatkarlar adına güçlü kazanımlar elde edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte de aynı inanç, azim ve dayanışma ruhuyla daha büyük hedeflere birlikte yürüyecek, sektörümüzü daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Siyasilerimizle, bakanlarımızla, bürokratlarımızla ve en önemlisi esnafımızla omuz omuza, kol kola vererek sektörümüzü geleceğe hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Esnafımızın problemlerini ilk elden çözmek, sahada yaşanan her soruna en hızlı şekilde müdahil olmak için yoğun çalışma yürütüyoruz. Fırıncılığın geleceğini birlikte inşa ediyor, mesleğimizi yenilikle, teknolojiyle ve vizyonla geleceğe taşıyoruz. Bu güçlü birliktelik, mesleğimizin itibarını, üretim kalitesini ve sofralarımızdaki standardı da yükselterek bizleri küresel ligin en güçlü temsilcilerinden biri haline getirecektir."

Konuşmaların ardından yapılan seçime tek aday olarak katılan Balcı, oyların 230'unu alarak başkanlık görevine yeniden seçildi.

Kaynak: AA

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Halil İbrahim Balcı, Yerel Yönetim, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Halil İbrahim Balcı Yeniden Başkan - Son Dakika

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