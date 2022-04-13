Halk Adamarket Karavanı hizmete girdi - Son Dakika
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Halk Adamarket Karavanı hizmete girdi

13.04.2022 09:20
Halk Adamarket Karavanı hizmete girdi

Kuşadası Belediyesi'nin yerel tarımsal üretimi geliştirmek amacıyla yaşama geçirdiği Adabahçe projesi ile yetiştirilen ürünlerin, halka aracısız ulaşmasını sağlayan 'AdaMarket Ekspres' aracı ve Halk AdaMarket satış mağazasından sonra 'Halk AdaMarket Karavan' da hizmete girdi.

Kuşadası Belediyesi'nin yerel tarımsal üretimi geliştirmek amacıyla yaşama geçirdiği Adabahçe projesi ile yetiştirilen ürünlerin, halka aracısız ulaşmasını sağlayan 'AdaMarket Ekspres' aracı ve Halk AdaMarket satış mağazasından sonra 'Halk AdaMarket Karavan' da hizmete girdi. Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği karavanda taze sebze ve meyve ile ambalajlı organik ürünler satılıyor.

Kuşadası Belediyesi, Adabahçe'de yerli tohumlarla ürettiği ürünlerin halkın sofrasına aracısız ve daha ucuz bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla AdaMarket Ekspres aracı ile Halk AdaMarket satış mağazasının ardından 'Halk AdaMarket Karavanı da açtı. Toprağa Sarıl, Üretime Katıl sloganıyla Adabahçe'de yetiştirilen tarımsal ürünlerle Kuşadalı kadınların ürettiği tarhana, erişte, zeytinyağı ve reçel gibi temel gıda maddeleri Halk AdaMarket Karavan'ın raflarını süslemeye başladı.

Cumhuriyet Mahallesi Şehit Polis Memuru Fuat Kaplan Parkı'nın hemen yanında bulunan satış karavanı, hafta içi 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği karavanda ayrıca Türkiye'nin çeşitli kentlerinden getirilen bakliyat, baharat, kuru meyve, salça gibi ürünler de yer alıyor. Satış karavanı tasarımı, modern ve şık görünümüyle de beğeni topluyor.

Halk AdaMarket Karavan'ı çok beğendiğini belirten Servet Dolgun, "Evime yakın olması nedeniyle fırsat buldukça buraya uğrayıp, alışveriş yapıyorum. Ürünler gayet taze ve sağlıklı. Karavanı çok beğendim. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Halk AdaMarket'in ambalajlı ürünleri; AdaMarket Ekspres, AdaMarket satış mağazası ve Halk AdaMarket Karavan'ın dışında internet üzerinden de satışa sunulmaya başlandı. Bu amaçla Türkiye'nin önde gelen online alışveriş sitelerinden birisinde kısa süre önce mağaza açıldı. Şimdilik yaklaşık 50 ürünün yer aldığı mağazadaki çeşit sayısı ilerleyen günlerde arttırılacak. - AYDIN

Halk Adamarket Karavanı hizmete girdi
Halk Adamarket Karavanı hizmete girdi
Halk Adamarket Karavanı hizmete girdi
Halk Adamarket Karavanı hizmete girdi
Halk Adamarket Karavanı hizmete girdi
Halk Adamarket Karavanı hizmete girdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Halk Adamarket Karavanı hizmete girdi - Son Dakika


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