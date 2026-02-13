Halk Ekmek\'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu! Piyasanın altında satılacak

İstanbul'da vatandaşların merakla beklediği bu yılın pide satış fiyatları geçen günlerde belli olmuştu. İstanbul'da 250 gramlık ramazan pidesi 25 liradan satılacak.

350 GRAM PİDE 22,5 LİRA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Halk Ekmek (İHE) de pide fiyatını açıkladı. 350 gram ramazan pidesini 22,5 TL'den satışa sunulacak.

İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, İstanbul Halk Ekmek (İHE), 19 Şubat Perşembe günü başlayacak olan Ramazan ayı öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Uzun yıllardır gelenekselleşen Ramazan pidesi satışı, bu yıl da tüm İHE büfelerinde devam edecek. Ramazan pideleri, İstanbul'un 39 ilçesinde hizmet veren 698 Halk Ekmek büfesi aracılığıyla günlük olarak satışa sunulacak.