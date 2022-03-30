Halk Kartın mart ayı tutarları hesaplara yatırıldı - Son Dakika
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Halk Kartın mart ayı tutarları hesaplara yatırıldı

30.03.2022 15:43
Halk Kartın mart ayı tutarları hesaplara yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kartın mart ayı tutarlarını hesaplara yatırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kartın mart ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. Mart ayında Halk Karttan yararlanan 12 bin 934 kişinin hesabına toplam 2 milyon 429 bin 940 lira yatırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her ay faydalanan sayısının sosyoekonomik durum baz alınarak güncellendiği Halk Kart uygulamasından mart ayında 12 bin 934 kişi yararlandı. 150 ve 270 liralık tutarların olduğu uygulamada, bu ay hesaplara toplam 2 milyon 429 bin 940 lira yatırıldı. Halk Kart uygulaması vatandaşların mutfak masraflarının azalmasına katkı sunarken, Mersinli esnafın da bir nebze olsa rahat bir nefes almasını sağlıyor. - MERSİN

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Halk Kartın mart ayı tutarları hesaplara yatırıldı - Son Dakika


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