Halkalı-Arnavutköy Metrosu İlk Gün 10 Bin 21 Yolcu Taşıdı - Son Dakika
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Halkalı-Arnavutköy Metrosu İlk Gün 10 Bin 21 Yolcu Taşıdı

21.06.2026 12:51
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, yeni Halkalı-Arnavutköy metro hattının ilk gün 10 bin 21 yolcuya hizmet verdiğini, 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olduğunu açıkladı. Hat, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu'nun son halkası olup 5 yeni istasyonla 1,5 milyon İstanbulluya ulaşım sağlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en yeni metrosu olan Halkalı-Arnavutköy hattının, ilk gününde 10 bin 21 yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu metro hattının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 19 Haziran Cuma günü hizmete alındığını anımsattı.

Hattın yolcu taşımacılığına 20 Haziran Cumartesi günü başlandığını aktaran Uraloğlu, "Türkiye'nin en yeni metrosu Halkalı-Arnavutköy Hattı, ilk işletme gününde 10 bin 21 yolcuya hizmet verdi. Aynı gün Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın tamamını 44 bin 109 kişi kullandı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy Hattı'nın 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.

Arnavutköy Hastane durağından Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı'na entegre olan Halkalı-Arnavutköy Hattı'nın, 16 istasyondan oluşan 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu'nun son halkası olduğunu bildiren Uraloğlu, tamamlanan kesimle, tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olan 69 kilometrelik ring hattını tamamladıklarını kaydetti.

5 yeni istasyon hizmete başladı

Uraloğlu, 22 kilometrelik hat kapsamında 5 yeni istasyonun da hizmet vermeye başladığına dikkati çekerek, "Bu kapsamda Halkalı-Arnavutköy güzergahında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarımızı hizmete aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Bugüne kadar Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy güzergahındaki 47 kilometrelik bölümde günlük ortalama 37 bin 500 yolcu ile İstanbul nüfusunun yaklaşık iki katına denk gelen 33 milyon yolcuyu taşıdıklarını belirten Uraloğlu, hizmete aldıkları 5 istasyon sayesinde Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullu vatandaşın doğrudan Halkalı-Gayrettepe güzergahında seyahat edebileceğini aktardı.

Halkalı-Gayrettepe güzergahı 57 dakikaya düştü

Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla gerçekleşen entegrasyonlara ilişkin de bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Kayaşehir İstasyonu'nda Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu'yla, Olimpiyatköy İstasyonu'nda Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu'yla, Halkalı Stadı İstasyonu'nda yapımı devam eden Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu'yla, Halkalı İstasyonu'nda da yüksek hızlı tren hatları, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı, Yenikapı -Kirazlı-Halkalı Metrosu ve MARMARAY ile entegrasyon sağladık. Bu entegrasyonlar sayesinde de Halkalı-İstanbul Havalimanı güzergahını 30 dakikada, Halkalı-Göktürk'ü 43 dakikada, Halkalı-Kağıthane'yi 54 dakikada, Halkalı-Gayrettepe'yi 57 dakikada, Küçükçekmece-Kemerburgaz'ı 50 dakikada, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane güzergahını 48 dakikada kat edecek."

Kaynak: AA

Ekonomi, Halkalı, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Halkalı-Arnavutköy Metrosu İlk Gün 10 Bin 21 Yolcu Taşıdı - Son Dakika

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