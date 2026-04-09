Halkbank Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Belirlendi
Halkbank Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Belirlendi

09.04.2026 19:26
Halkbank'ta Meltem Taylan Aydın başkan, Şeref Aksaç vekil, Recep Süleyman Özdil genel müdür oldu.

Halkbank'ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli olurken, Meltem Taylan Aydın'ın yönetim kurulu başkanı, Şeref Aksaç'ın yönetim kurulu başkan vekili, Recep Süleyman Özdil'in genel müdür olmasına karar verildi.

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, bankanın olağan genel kurul toplantısında, yönetim kurulu görev dağılımının ve komitelerin belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, Meltem Taylan Aydın'ın yönetim kurulu başkanı, Şeref Aksaç'ın yönetim kurulu başkan vekili, Recep Süleyman Özdil'in genel müdür olmasına karar verildiği belirtildi.

Recep Süleyman Özdil, Şeref Aksaç ve Mevlüt Uysal'ın kredi komitesi asil üyesi, Sezai Uçarmak ve Maksut Serim'in kredi komitesi yedek üyesi olarak görevlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maksut Serim'in denetim komitesi başkanı ve Mevlüt Uysal'ın denetim komitesi üyesi olarak görevlendirilmelerine, Meltem Taylan Aydın'ın kurumsal yönetim komitesi başkanı ve Okay Memiş'in kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görevlendirilmelerine, Mevlüt Uysal'ın ücretlendirme komitesi başkanı ve Mihrimah Belma Sekmen'in ücretlendirme komitesi üyesi olarak görevlendirilmelerine, Mihrimah Belma Sekmen'in sürdürülebilirlik komitesi başkanı ve Nuray Serdaroğlu Erbil'in sürdürülebilirlik komitesi üyesi olarak görevlendirilmelerine, Maksut Serim ve Mevlüt Uysal'ın SPK'nin Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-a maddesi uyarınca denetim komitesi üyeliklerinden dolayı bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak kabul edilmesine, Mihrimah Belma Sekmen'in SPK'nin Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-b maddesi uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak devam etmesine karar verilmiştir."

Kaynak: AA

