Ham ayçiçeği yağı ithalatında gümrük vergisi artırıldı - Son Dakika
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Ham ayçiçeği yağı ithalatında gümrük vergisi artırıldı

15.09.2022 08:56
Ham ayçiçeği yağı ithalatında gümrük vergisi artırıldı

Ham ayçiçeği yağı ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranı yüzde 10'a yükseltildi.

Ham ayçiçeği yağı ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranı yüzde 10'a yükseltildi.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yağlı tohumlar ile bitkisel yağların dünya fiyatları ve tedarikine ilişkin son dönemde yaşanan bölgesel gelişmeler dikkate alınarak, Türkiye'nin içinde bulunduğu yağlık ayçiçeği hasadı döneminde yerli üretimin sürdürülebilirliğini ve çiftçinin desteklenmesini temin amacıyla ham ayçiçeği yağında uygulanan gümrük vergisi yüzde 10'a çıkarıldı.

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Kaynak: AA

Hamster Coin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ham ayçiçeği yağı ithalatında gümrük vergisi artırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ham ayçiçeği yağı ithalatında gümrük vergisi artırıldı - Son Dakika
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