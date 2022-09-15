Buna göre, yağlı tohumlar ile bitkisel yağların dünya fiyatları ve tedarikine ilişkin son dönemde yaşanan bölgesel gelişmeler dikkate alınarak, Türkiye 'nin içinde bulunduğu yağlık ayçiçeği hasadı döneminde yerli üretimin sürdürülebilirliğini ve çiftçinin desteklenmesini temin amacıyla ham ayçiçeği yağında uygulanan gümrük vergisi yüzde 10'a çıkarıldı.

Kaynak: AA

Hamster Coin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Ham ayçiçeği yağı ithalatında gümrük vergisi artırıldı - Son Dakika

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