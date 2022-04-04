Hamilelik diyabetinin nedeni diş eti iltihabı olabiliyor - Son Dakika

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, Dr. Öğr. Üyesi Eser Elemek, hamilelikte ortaya çıkabilen şeker hastalığının diş eti iltihabı ile ilişkili olabileceğini bildirdi.

İGÜ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Elemek, hamilelikte diş eti hastalığının; diş etinde kızarıklık, ödem, diş eti büyümesi ve diş eti kanaması belirtileri ile ortaya çıktığını bildirdi.

Hamile kalmayı planlayan kadınların mutlaka öncesinde diş hekimine kontrole gitmesi gerektiğini belirten Elemek, yapılan araştırmalara göre hamilelerin en az yüzde 30'unda diş eti hastalığına rastlandığını kaydetti.

Elemek, hamilelik döneminde diş eti hastalıklarının kontrol altına alınmaması halinde bunun bireyin genel sağlığını etkilediği gibi, anne karnındaki bebek için de düşük doğum ağırlığı ya da erken doğum riskini artırdığını belirtti.

Hamilelikte ağız sağlığının önce anneyi, sonra da dolaylı yoldan bebeği etkileyebildiğini vurgulayan Elemek, şunları kaydetti:

"Yapılan bir çalışmada, ağız içerisinde çürüğü olan annelerin yeni doğan bebeklerinde de henüz dişleri çıkmamış olmasına rağmen çürüğe sebep olan ana bakteriye rastlanmıştır. Bu bakterinin annedeki ile benzer olup olmadığını gösteren genetik bir çalışma daha yapıldığında benzerlik yüzde 70 oranla oldukça yüksek çıkmıştır.

Hamilelikte ortaya çıkabilen şeker hastalığı da diş eti iltihabı ile ilişkili olabilir. Hamilelik diyabeti olan kadınların yüzde 77'sinde diş eti iltihabı görülmüştür. Hamile olsun ya da olmasın şeker hastalığı ve diş eti iltihabı olan herhangi birine uygulanan tedavi sonrası kandaki şeker oranında hatırı sayılır oranda düşüş olduğu çok sayıdaki bilimsel araştırmada bulunmuştur."