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Hamsi avı düşüşe geçti, fiyatı ikiye katlandı - Son Dakika
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Hamsi avı düşüşe geçti, fiyatı ikiye katlandı

Geçen hafta kilosu 35 TL'den satılan hamsinin kilogram fiyatı iki katı artarak 70 TL'ye yükseldi. Trabzon Balıkçı Hali'nde 3-4 gün öncesine kadar kilosu 35 TL'den satılan hamsi bugün itibariyle tezgahlarda 60-70 TL'ye satılırken, hamsi avının üçte bir oranında azaldığı belirtildi.

Hamsi avı düşüşe geçti, fiyatı ikiye katlandı
28.12.2023 - 00:09,
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Hamsi avı düşüşe geçti, fiyatı ikiye katlandı

Geçen hafta kilosu 35 TL'den satılan hamsinin kilogram fiyatı iki katı artarak 70 TL'ye yükseldi

TRABZON - Sezon başından beri bol miktarda avlanan hamsinin avı bugünlerde düşüşe geçerken, bu durum fiyatının artmasına neden oldu. Trabzon Balıkçı Hali'nde 3-4 gün öncesine kadar kilosu 35 TL'den satılan hamsi bugün itibariyle tezgahlarda 60-70 TL'ye satılırken, hamsi avının üçte bir oranında azaldığı belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan balıkçı esnaflarından Emin Avcı, "Hamsinin şuanda fiyatı 60-70 TL. Daha önce fiyatı ise 3 kilo 100 TL, 40-50 TL idi iki üç günden beri fiyatlar biraz daha pahalandı. Hamsi avı giderek azalıyor. Daha az gelmeye başladı, bol günler artık geride kaldı. Sezonun bitmesine çok var ama hamsinin bol geleceğini tahmin etmiyorum zaten Şubat ayından sonra hamsinin lezzeti kaçıyor. Fiyatı ilk kez yükseldi kasası 750- 800 TL civarında daha önce 350-500 TL idi. Fiyatlarımız, hamsi 70 TL, sargan 200-250 TL, istavrit 50-60 TL, mezgit 150-250 TL, çupra 200 TL, levrek 200 TL, somon 150 TL, torik tanesi 900-100 TL" dedi.

Geçtiğimiz günlerde havaların sert olması hamsinin fiyatını olumsuz yönde etkilediğini kaydeden balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu ise "Pazar gününden beri havalar biraz sert esti, o günden beri hamsinin fiyatı tavan yaptı. Sezonun ilk gününden beri hamsi bol çıkmaya başlamıştı havaların sertliğinden dolayı artık yavaş yavaş azalmaya başladı. Dört gün önce 3 kilosunu 100 TL'ye satıyorduk şimdi 70 TL'ye çıktı. Diğer çeşitlerimizde havaların sertliğinden dolayı fiyatı biraz yükseldi. 75 TL'ye sattığımız mezgiti şimdi 125 TL'ye satıyoruz. istavirti 50 TL'ye satıyorduk şimdi 70 TL'ye satıyoruz. Sezonun ilk gününden bu zamana kadar çok bol çeşit çıktı, artık durulmaya başladı" diye konuştu.

Hamsi avcılığının üçte bir oranında azaldığını ifade eden balıkçı esnaflarından Adem Kaygusuz ise "Şu anda hamsinin kilosu 60 TL, fiyatının yüksek olması azalması şuanda üçte biri çıkıyor diyebiliriz. Hamsi artık bol değil bayağı azaldı önümüzdeki günlerde hamsi olur mu? Olmaz mı? göreceğiz. 3-4 gün öncesine kadar fiyatı 35-40 TL idi Pazar günü 75-100 TL idi. Fiyatlarımız istavrit 50 TL, mezgit 80 TL, hamsi 60 TL" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Emin Avcı, Trabzon, Balıkçılık, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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