Hamsi avında düşüş devam ediyor, istavrit tercih ediliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Hamsi avında düşüş devam ediyor, istavrit tercih ediliyor

Hamsi avında düşüş devam ediyor, istavrit tercih ediliyor

Denizlerde av yasağının başlayacağı 15 Nisan'a yaklaşılırken, hamsi avındaki düşüş sürüyor. Hamsi tezgahlarda azalırken, yerini diğer balıklara bırakıyor. Kilogram fiyatı 20 liraya kadar düşen hamsi, şu anda 100 TL'den satılıyor. İstavrit ise vatandaşın tercihi oluyor.

26.02.2024 11:37  Güncelleme: 11:38
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Denizlerde av yasağının başlayacağı 15 Nisan'a yaklaşılırken, hamsi avındaki düşüş sürüyor. Sezonu erken kapatmaya hazırlanan hamsi tezgahlarda her bir gün azalırken, yerini diğer balıklara bırakıyor.

Avının bol gerçekleştiği geçtiğimiz aylarda kilogram fiyatı 20 liraya kadar düşen hamsi, 1-2 kasa yer aldığı tezgahlarda kilosu 100 TL'den alıcı buluyor. Trabzon balık halinde bugünlerde tezgahları ağırlıklı olarak istavrit süslerken, kilosu 50 TL fiyatında olan istavrit, vatandaşın artık fiyatı 100 TL altına düşmeyen hamsiden önceki tercihi oluyor.

1 aydır istavritin fiyatının hiç düşmediğini ve 50 TL'de kaldığını söyleyen balık hali esnaflarından Gökmen Aydın, "Şu an istavrit 50 TL, bir aydan beri fiyatı böyle. tavuktan ya da başka bir gıda maddesinden daha ucuz. Tirsi 50 TL, barbon 200 TL, somon 150 TL, kefal 75 TL, çupra ve levreğin fiyatı 230-250 TL arasında değişiyor. İnşallah bundan sonra vatandaş Ramazanda da fiyatlar böyle devam eder de doyasıya balık yer. Hamsi ise az geldiği için kilogram fiyatı 100 TL'den satıyoruz" dedi.

Hamsi kuyuya düştü

Sezonun çok iyi geçtiğini ifade eden Ahmet Çoğalmış, "Sezon çok güzel geçti. Hamsiden dolayı bu sene büyük bir bereket yaşadık. Şimdi de istavritin bereketini yaşıyoruz. Şu an yaz balıkçılığına doğru girdik. Çeşitlerde bolluk yaşıyoruz. Geçen sene palamuttan bu sene de hamsi ve istavritten dolayı çok şükür iyi bir sezon yaşadık. Hamsi bitti, yani şu an sadece balıkçıların tabiriyle denizde 'Kuyu' diye tabir ettiğimiz noktalarda yani derinlerde var. Kuyulardan çıkan hamsiler şuan tezgaha geliyor. Şu an 10-20 kasa hamsi var onlar da çok güzel olmuyor artık. Bu arada fiyatlarda da balığın boyutu da fiyatın belirlenmesini sağlıyor. Boyutuna göre fiyatlar ister istemez bir miktar değişiyor" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hamsi avında düşüş devam ediyor, istavrit tercih ediliyor - Son Dakika

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