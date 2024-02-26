Denizlerde av yasağının başlayacağı 15 Nisan'a yaklaşılırken, hamsi avındaki düşüş sürüyor. Sezonu erken kapatmaya hazırlanan hamsi tezgahlarda her bir gün azalırken, yerini diğer balıklara bırakıyor.
Avının bol gerçekleştiği geçtiğimiz aylarda kilogram fiyatı 20 liraya kadar düşen hamsi, 1-2 kasa yer aldığı tezgahlarda kilosu 100 TL'den alıcı buluyor. Trabzon balık halinde bugünlerde tezgahları ağırlıklı olarak istavrit süslerken, kilosu 50 TL fiyatında olan istavrit, vatandaşın artık fiyatı 100 TL altına düşmeyen hamsiden önceki tercihi oluyor.
1 aydır istavritin fiyatının hiç düşmediğini ve 50 TL'de kaldığını söyleyen balık hali esnaflarından Gökmen Aydın, "Şu an istavrit 50 TL, bir aydan beri fiyatı böyle. tavuktan ya da başka bir gıda maddesinden daha ucuz. Tirsi 50 TL, barbon 200 TL, somon 150 TL, kefal 75 TL, çupra ve levreğin fiyatı 230-250 TL arasında değişiyor. İnşallah bundan sonra vatandaş Ramazanda da fiyatlar böyle devam eder de doyasıya balık yer. Hamsi ise az geldiği için kilogram fiyatı 100 TL'den satıyoruz" dedi.
Hamsi kuyuya düştü
Sezonun çok iyi geçtiğini ifade eden Ahmet Çoğalmış, "Sezon çok güzel geçti. Hamsiden dolayı bu sene büyük bir bereket yaşadık. Şimdi de istavritin bereketini yaşıyoruz. Şu an yaz balıkçılığına doğru girdik. Çeşitlerde bolluk yaşıyoruz. Geçen sene palamuttan bu sene de hamsi ve istavritten dolayı çok şükür iyi bir sezon yaşadık. Hamsi bitti, yani şu an sadece balıkçıların tabiriyle denizde 'Kuyu' diye tabir ettiğimiz noktalarda yani derinlerde var. Kuyulardan çıkan hamsiler şuan tezgaha geliyor. Şu an 10-20 kasa hamsi var onlar da çok güzel olmuyor artık. Bu arada fiyatlarda da balığın boyutu da fiyatın belirlenmesini sağlıyor. Boyutuna göre fiyatlar ister istemez bir miktar değişiyor" diye konuştu. - TRABZON
Son Dakika › Ekonomi › Hamsi avında düşüş devam ediyor, istavrit tercih ediliyor - Son Dakika
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