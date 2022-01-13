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'Hanımeli El Sanatları' sergisi: El emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı - Son Dakika

'Hanımeli El Sanatları' sergisi: El emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı

13.01.2022 16:35
'Hanımeli El Sanatları' sergisi: El emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ev ekonomisine katkıda bulunan ev hanımlarının ürünlerini halkla buluşturmak amacıyla 'Hanımeli El Sanatları' sergisi açtı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ev ekonomisine katkıda bulunan ev hanımlarının ürünlerini halkla buluşturmak amacıyla 'Hanımeli El Sanatları' sergisi açtı. Sergide unutulmaya yüz tutmuş meslekler başta olmak üzere el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı destekleri ve Tekkeköy, Canik, İlkadım ve Atakum Halk Eğitim Merkezleri iş birliğiyle el sanatları sergisi açıldı. Bir AVM'deki sergide, son 3 aylık dönemde açılan el sanatları kurslarına katılan çok sayıda ev hanımı ile çeşitli meslek grubundan emeklilerin yaptığı ürünler yer aldı.

32 usta öğreticinin gözetiminde yapılan sepet örücülüğü, seramik, takı, geleneksel Türk işlemeleri, yöresel bebekler, makrome, ahşap boyama, keçe çanta, geri dönüşüm ürünlerinden sanatsal tasarımlar, Ayancık yaka işi işlemeler, iğne oyası, kağıt rölyef, Türk-İslam kültürünü yansıtan tablolar, su kabağı oymacılığı, kazaziye, çini, ipek kozası ve dekoratif aksesuarlar gibi çeşitli el sanatlarından birbirinden farklı yüzlerce ürüne, sergide büyük ilgi gösteriliyor.

Samsun Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Özlem Başoğlu, ilgi duyan herkesi sergiye davet etti. Başoğlu, kursiyerlerin ürünlerini satarak aile ekonomilerine ciddi katkılar sağlayacaklarını söyledi.

Canik Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Sema Can, "Bir aydır çalışıyoruz ve çok güzel sergi oluşturduğumuzu düşünüyorum. Rölyef, iğne oyası, su kabağı oymacılığı, çini ve kazaziye takılarının yanı sıra atık materyallerden ürettiğimiz dekoratif ürünlerimiz var. Şuan ürünlerimiz ilgi görüyor. Kendimize de çok güveniyoruz. İnşallah güzel olacak" dedi.

Kursiyerlerin ürünleri

Samsun Büyükşehir Belediyesi el sanatları öğretmeni Semra Aktaş, "Kurslarımızda ürettiğimiz ürünlerden küçük bir stant hazırladık. Burada kursiyerlerimizin ürünlerini sergiliyoruz. Onların aile ekonomilerine katkıda bulunabilmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hanımlarımız el sanatlarında farklı alanlara eğilim gösteriyor. Biz de bu seneki kurslarımıza unutulmaya yüz tutmuş sepet örücülüğünü de dahil ettik. Kurslarımız şuan büyük ilgi görüyor. Ev hanımlarımız da yaparken zevk alıyor. Kazancı da farklı oluyor. Sergiye halkımızın ilgisi de çok fazla. Bu da bizi mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

"Anneleri buluşturduk"

İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici Öznur İleri ise "Down sendromlu çocukların anneleri ile diğer annelerimizi kaynaştırmak için kurs açtık. Bu kursta yöresel bebekler yapıyoruz. Bebeklerimize patent almaya çalışıyoruz. 20 kursiyerimize günde 8 saat ders veriyoruz. İlk başta gelmek istemediler ama bebeklerimiz çok beğenildi. Tamamen organik. Üstündeki kıyafetler bizim çocukluğumuzda kullandığımız kumaşlardan yapılıyor. Yaptıkça hoşlarına gitti. Artık internetten sipariş alıp evlerinde tasarlayıp üretebiliyorlar. Herkesi kursumuza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

2022 yılının ilk el sanatları sergisi 13-15 Ocak tarihleri arasında gezilebilecek. - SAMSUN

'Hanımeli El Sanatları' sergisi: El emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı
'Hanımeli El Sanatları' sergisi: El emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı
'Hanımeli El Sanatları' sergisi: El emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı
'Hanımeli El Sanatları' sergisi: El emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım, Rölyef, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: 'Hanımeli El Sanatları' sergisi: El emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı - Son Dakika
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