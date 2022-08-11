Harabede bir avuç bulunmuştu... Ata tohumu 'Habeş' buğdayı 8 yılda yaklaşık 70 tona ulaştı - Son Dakika
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Harabede bir avuç bulunmuştu... Ata tohumu 'Habeş' buğdayı 8 yılda yaklaşık 70 tona ulaştı

11.08.2022 19:24
Harabede bir avuç bulunmuştu... Ata tohumu 'Habeş' buğdayı 8 yılda yaklaşık 70 tona ulaştı

Harabede bir avuç bulunmuştu.

Harabede bir avuç bulunmuştu... Ata tohumu 'Habeş' buğdayı 8 yılda yaklaşık 70 tona ulaştı

SİVAS - Sivas'ta 8 yıl önce harabe halindeki bin binanın enkazında bir avuç bulunan, Anadolu'da kaybolduğu düşünülen ata tohumu Habeş buğdayı bugün yaklaşık 70 tonluk üretimle yerli tarım için umut oldu.

Sivas'ta 8 yıl önce Zaralı iş adamı Sedat Çoşkun tarafından harabeye dönüşen bir binanın enkazında bir avuç buğday bulundu. Yapılan incelemede buğday tanelerinin, Anadolu'da kaybolduğu düşünülen ata tohum Habeş buğdayı olduğu anlaşıldı. Asırlardır enkazda olduğu düşünülen tanelerin, günümüz buğday çeşitlerine göre protein değeri daha yüksek ve hastalıklara kaşı daha dirençli olduğu görüldü.

Zara Sanayici ve İş Adamları Derneği ve Zara Vakfı tohumlara sahip çıktı. Çimlendirilebilen tohumlar ekilerek tohum miktarını arttırıldı. Elde edilen tüm tohumlar ekilerek 8 yılda 350 dönüm alana yayıldı. Bir avuç buğday tohumu ile başlayan çalışma ile 8 yılın sonunda tohum miktarı yaklaşık 70 tona çıkartıldı.

Hasat törenle yapıldı

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Yukarı Sedille Köyünde ekibi yapılan ata tohumu buğdaylar bugün düzenlenen törenle hasat edildi. Törene Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, konuşmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Zara Vakfımız ve ZASİAD'in öncülük yaptığı, gerçekten çok güzel bir çalışma. Akademisyenlerimizde destek vermiş ve ata tohumumuz, yerli ve milli tohumumuz, bu bölgeye has bir çeşit olan Habeş buğdayının hasadını gerçekleştiriyoruz. Amacımız bu yerli ve milli tohum çeşidimize sahip çıkmak, bunu tanıtmak ve bunun ekimini yaygınlaştırmaktır. Bu hususta çiftçilerimizi teşvik etmek istiyorum. Kaliteli ve verimli bir buğday türü, protein değeri çok yüksek. Hastalıklara ve soğuğa karşı dayanıklı. Bu çeşide sahip çıkmazı gerekiyor. Ülkemizin doğusundan batısına her karışında bir lütuf var. Atalarımız yıllarda bu topraklarda tarım yapmış, toprağı işlemiş ve toprağa saygı duymuş. Ülkemizde tarım milli ekonomi için lokomotif görevi görüyor. İnşallah bizlerde bu çalışmalarla milli ekonomimize katkı sağlamış olacağız. İnşallah bu çalışmamız amaçlarımıza hizmet eder ve bu çeşit çiftçilerimiz tarafından benimsenip daha çok ekilir." dedi.

Zara Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Şenel Çobanoğlu ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi. "Bundan 8 yıl önce harabe bir bina içerisinde sandıktan çıkartılan bir avuç buğdayın yeniden var olma mücadelesine katkı sunmak için buradayız. Öz buğdayımız olan Habeş buğdayımızı, ZASİAD ve Zara Vakfı'nın desteklerini, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.Tolga Karaköy'ün değerli katkılarıyla üreticimizle buluşturduk. Bu vesile ile ata tohumumuzu yok olmaktan kurtarıp bu günlere getirdik."

Önce tırpan sonra biçerdöver

Konuşmaların ardından buğday hasadına geçildi. Vali ve beraberindekiler önce sembolik olarak tırpanla buğday biçti. Ardından 10 dönümlük tarlaya giren biçerdöverler hasadı gerçekleştirdi.

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Kaynak: İHA

Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Harabede bir avuç bulunmuştu... Ata tohumu 'Habeş' buğdayı 8 yılda yaklaşık 70 tona ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Harabede bir avuç bulunmuştu... Ata tohumu 'Habeş' buğdayı 8 yılda yaklaşık 70 tona ulaştı - Son Dakika
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