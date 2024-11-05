Hareket AŞ, Heavy Lift Awards\'ta Ödül Kazandı

Ekonomi

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ, Heavy Lift Awards'ta, yenilikçi HAPP uygulamasıyla "Innovation Award" ödülünü kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ağır yük taşımacılığı ve özel taşımacılık sektöründe dijitalleşme, güvenlik ve verimlilik açısından önemli avantajlar sağlıyor. Bu ihtiyaca odaklanan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ, HAPP platformunu geliştirdi.

HAPP, ağır taşımacılık süreçlerinin her aşamasını gerçek zamanlı izleme, optimize etme ve operasyonel riskleri minimize etme yetenekleri ile sektörde fark yaratıyor.

Ağır kaldırma ve özel taşımacılık sektörünün en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Heavy Lift Awards'ta her yıl düzenlenen bu organizasyon ile güvenlik, çevresel etki, yenilikçilik ve eğitim gibi alanlarda sektöre önemli katkı sağlayan şirketler ödüllendiriliyor.

Bu yıl yaklaşık 350 sektör profesyonelinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Türkiye'yi temsil eden Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ, "inovasyon" kategorisinde kazandığı ödülle öne çıktı. Şirketin yenilikçi yaklaşımını ve teknolojik altyapısını tescilleyen bu ödül, şirketin global işbirliklerinde prestijini artırırken Türkiye'nin sektördeki gücünü de pekiştirdi.

Hareket, sürdürülebilirlik hedeflerini güçlendirmeyi amaçlıyor

HAPP, taşımacılık süreçlerini hızlandırırken güvenliği ön planda tutan bir yapı sunuyor. Platform, web tabanlı arayüzü ve mobil uygulamasıyla saha ekiplerinin operasyonları gerçek zamanlı izlemesine, rota optimizasyonu yapmasına ve riskleri proaktif olarak yönetmesine olanak tanıyor.

Bulut tabanlı altyapısı sayesinde esnek ve güvenli bir sistem sunarak, ağır yük taşımacılığı sektöründe benzersiz bir dijital çözüm sağlıyor. HAPP platformunun geliştirilme süreci, ağır taşımacılık operasyonlarında zamanında bilgiye erişim, güvenli taşıma planlaması ve operasyonları gerçek zamanlı yönetme gibi temel ihtiyaçlardan doğdu.

HAPP platformunun çevresel ve operasyonel sürdürülebilirlik alanında sağladığı katkılar, Hareket'in sürdürülebilirlik vizyonuna da uyum gösteriyor. Rota optimizasyonu sayesinde yakıt tüketimini azaltarak karbon emisyonlarını düşüren HAPP, çevre dostu taşımacılık çözümlerine katkıda bulunuyor. Hareket, gelecekte de dijitalleşme ve çevre dostu teknolojileri entegre ederek sürdürülebilirlik hedeflerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ağır taşımacılık sektöründe dijitalleşmenin köklü bir değişim getireceğini öngören şirket, HAPP gibi yenilikçi çözümlerle sektörde lider konumunu sürdürmeyi hedefliyor. Dijitalleşmenin sektörde maliyetleri düşürmesi, operasyonel riskleri azaltması ve güvenliği artırması ile iş yapış modellerinde kalıcı bir dönüşüm sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Abdullah Altunkum, kazanılan ödülün, Türkiye'yi ve sektörü uluslararası alanda temsil etmenin gururunu yaşattığını belirtti.

Altunkum, Hareket olarak, yeniliği ve dijital dönüşümü odaklarına alarak geliştirdikleri HAPP platformunun, operasyonel süreçlerde verimlilik ve güvenliği en üst düzeye çıkarmayı hedeflediğini kaydederek, "Bu platform ile sadece iş süreçlerimizi daha sürdürülebilir ve güvenli hale getirmiyoruz, aynı zamanda sektörümüze de dijital dönüşüm perspektifinde değer katıyoruz. Türkiye'yi uluslararası arenada temsil ederken, bu alanda öncü olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.