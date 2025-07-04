HAS Kılavuzluk 20 Yıllık İhaleyi Kazandı

HAS Kılavuzluk AŞ, Kocaeli-1 Bölgesi kılavuzluk ihalesini 20 yıllığına kazandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kocaeli-1 Bölgesel Kılavuzluk Hizmeti İhalesi, bugün yapılan açık artırma usulüyle sonuçlandı.

Yoğun rekabete sahne olan ihalede, HAS Kılavuzluk Hizmetleri AŞ, 24 tur sonunda kamu payı oranı olarak sunduğu yüzde 89,5'lik teklifle ihaleyi 20 yıllığına kazanan firma oldu.

Mevcuttaki Kılavuzluk Hizmeti'nin kamu payı yüzde 30 iken işbu ihaleyle birlikte kamu payı yüze 89,5'a yükseldi.

Has Kılavuzluk Hizmetleri AŞ, Mustafa Hakan Safi ve Said Safi ortaklığında faaliyetlerini sürdürüyor.