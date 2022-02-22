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Hasan Aydınlık: "Çiftçilere 90 milyon TL'nin üzerinde destek sağladık" - Son Dakika

Hasan Aydınlık: "Çiftçilere 90 milyon TL'nin üzerinde destek sağladık"

22.02.2022 11:11
Hasan Aydınlık: "Çiftçilere 90 milyon TL'nin üzerinde destek sağladık"

Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık, "Son iki yılda çiftçilere 90 milyon TL'nin üzerinde destek sağladık" dedi.

Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık, "Son iki yılda çiftçilere 90 milyon TL'nin üzerinde destek sağladık" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü yöneticileri ve personeliyle değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık'ın yanı sıra Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Temel Fidan, Kırsal Hizmetler Şube Müdür Dağhan Çelebi, Muhtarlıklar Şube Müdürü Uğur Şahin, birim şefleri, ziraat mühendisleri, teknik ve idari personel katıldı.

Aydınlık, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın büyük önem verdiği kırsal kalkınma hamleleriyle çiftçilere tohum, gübre, mazot, fidan başta olmak üzere her alanda ciddi destekler sağladıklarını, özellikle pandemi döneminde üretimin kesintisiz devam etmesi için üreticilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

"Çiftçilere 90 milyon TL'nin üzerinde destek sağladık"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, son iki yılda çiftçilere 90 milyon TL'nin üzerinde destek sağladıklarını ve bu desteklerin artarak devam edeceğini vurgulayan Aydınlık, "Kırsal kalkınmaya yönelik projelerin yürütülmesindeki başarılı hizmetlerinden dolayı birim yöneticilerimize ve personeline teşekkür ediyorum. İşleri gereği devamlı sahada, tarlada, bahçede çiftçilerimizin yanında olan birim çalışanlarımızın öneri ve fikirleri, hizmetlerimizde verimi daha da artıracaktır. Fırsat buldukça ilgili birimlerimizle bir araya gelerek, istişare edeceğiz" diye konuştu.

Çiftçilere yönelik destekleme projelerinin istenilen seviyede ilerlemesi amacıyla Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü personelinin öneri ve fikirlerini sunduğu toplantıda, çalışmaların daha başarılı olması için izlenecek yollar belirlendi. - KOCAELİ

Hasan Aydınlık: Çiftçilere 90 milyon TL'nin üzerinde destek sağladık
Hasan Aydınlık: Çiftçilere 90 milyon TL'nin üzerinde destek sağladık

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Muhtarlık, Balaban, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hasan Aydınlık: 'Çiftçilere 90 milyon TL'nin üzerinde destek sağladık' - Son Dakika Ekonomi


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