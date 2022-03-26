Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden üreticiye destek - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden üreticiye destek

26.03.2022 12:01
Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden üreticiye destek

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kırsal kalkınma projesi çerçevesinde Arsuz'un dört mahallesinde, 690 üretici aileye, fide ve tohum desteğinde bulundu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kırsal kalkınma projesi çerçevesinde Arsuz'un dört mahallesinde, 690 üretici aileye, fide ve tohum desteğinde bulundu.

Büyükşehir belediyesi tarafıdan, Kurtbağı, Pirinçlik, Konacık ve Büyükdere mahallelerinde tatlı patates, alıç, ceviz, badem, kayısı, ada çayı, biberiye, fesleğen, sumak, keçi boynuzu gibi ürünlerin fidan ve tohumlarını üreticilere dağıtıldı.

Projenin zor durumdaki üreticiye destek ve katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Başkan Savaş, "Çiftçilerimizin yüzünün gülmesi için çalışıyoruz. Amacımız Hatay'da ekilmemiş bir karış toprak bırakmamaktır. Projemizde bu sene 10 bin aileye, gelecek sene de 20 bin aileye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Yaptıkları desteklerin, sözleşmeli ve alım garantili olduğunu kaydeden Lütfü Savaş, "Ümidim ve dileğim güzel sonuçlar almaktan yanadır. Şirketimiz aracılığıyla ürünlerimize pazar bularak satışını gerçekleştireceğiz. Bu arada üreticilerimiz bizden başka pazar bulurlarsa da ürettiklerini satabilecek. Destek bizden üretim sizden" diye konuştu.

Başkan Savaş, ayrıca 1 Nisan tarihinden itibaren organik gübre dağıtımının yapılacağını ifade etti. - HATAY

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Lütfü Savaş, Arsuz, Savaş, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden üreticiye destek - Son Dakika


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