Hatay\'da Depremzedelere Çilek Fidesi Desteği ile İlk Hasat Gerçekleştirildi

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla depremzede üreticilere dağıtılan çilek fidelerinin ilk hasadına başlandı. Hassa'da gerçekleşen ilk hasada Başkan Mehmet Öntürk de katıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), kent ekonomisine ve üreticiye destek olmak amacıyla kırsal kalkınmaya yönelik desteklerini sürdürüyor. Asrın felaketinin ardından büyük yıkıma uğrayan kentte çiftçileri kalkındırmak için projeler hayata geçiren HBB Başkanı Mehmet Öntürk, Hassa'da Büyükşehir tarafından kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla üreticilere dağıtılan çilek fidelerinin ilk hasadına katılarak çiftçilerle birlikte çilek topladı.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Öntürk, Yayladağı ve Hassa'da yetişen çileklerin aroma ve kalite açısından Türkiye'nin en güzel çilekleri olduğunu söyledi.

Üreticilerin yanında olmanın ve üreticilerin bu işten gelir elde etmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini kaydeden Öntürk, "Bir yandan üretimimizin ve üreticimizin, tarımın ayağa kalkması bir yandan da şehrimizin ayağa kalkması bizleri mutlu ediyor. Bu desteklerimiz imkanlarımız ölçüsünde çeşitli alanlarda devam edecek. Bu yıl bazı çiftçilerimize gübre desteği vermiştik. Önümüzdeki süreçte tarım bakanlığınızla birlikte çiftçilerimize soya fasulyesi ve ayçiçeği yetiştiren kardeşlerimize bir tohum desteği vereceğiz" dedi.

Başkan Öntürk son olarak, fidesini dağıttıkları ürünlerin yetiştiğini görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, hayırlı ve bereketli olsun temennisinde bulundu.

İlçe Kaymakamı Osman Acar da Hassa'da çok verimli bir toprak yapısı olduğunu dile getirerek, "Ne eksek katbekat fazlası ile karşılığını alıyoruz. Bu topraklar 6 Şubat gibi asrın felaketi olarak tarif edilen büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı ama bu felakete rağmen ilçemizde tarım hiçbir şekilde sekteye uğramadan daha da kuvvetlenerek devam etti. İlçemize, çiftçilerimize desteklerinden dolayı Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

4 yıl öncesine kadar Hassa'da 500 dönüm alanda çilek yetiştiriciliği yapıldığını ifade eden üreticiler ise pandemi, kar ve deprem afetleri gibi nedenlerle çilek yetiştiriciliğinin neredeyse sıfıra kadar indiğini söyleyerek, "Bu bölgede yetişen çileğin aroması, kalitesi, rekoltesi çok iyi. Biz tekrar çilek üretmek için arkadaşlarımızla toplandık birçok kurum ve kuruluşun yanına gittik. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanımızın yanına gittik. Sadettin Başkanımız projeyi size ulaştırdı ve sizin de desteğinizle sonuç olarak bu projeyi tekrar devam ettirmeye başladık" ifadelerini kullandı. - HATAY