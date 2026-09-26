Hatay'da Mayer limonlarında ihracat öncesi pestisit kontrolü sürüyor - Son Dakika
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Hatay'da Mayer limonlarında ihracat öncesi pestisit kontrolü sürüyor

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Hatay\'da Mayer limonlarında ihracat öncesi pestisit kontrolü sürüyor
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Hatay'da ihraç edilecek Mayer cinsi limonlarda pestisit analizi için numune alınıyor ve resmi kontroller sürdürülüyor. Mevzuata uygun bulunan ürünlerin ihracatına izin veriliyor; amaç tüketici sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzını sürdürmek.

Hatay'da ihraç edilerek yurt dışına gönderilen Mayer cinsi limonlarda pestisit analizlerine yönelik numune alma ve resmi kontroller sürdürülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen kontroller kapsamında, ihracata gönderilmesi planlanan Mayer cinsi limonlardan pestisit analizleri için numuneler alınıyor.

Alınan numuneler üzerinde gerçekleştirilen analiz ve resmi kontroller sonucunda mevzuata uygun olduğu belirlenen ürünlerin ihracatına izin veriliyor. Kontrollerde ürünlerin ilgili mevzuat kapsamında güvenilirlik şartlarını taşıyıp taşımadığı değerlendiriliyor.

Çalışmalarla tüketici sağlığının korunması, güvenilir gıda arzının sürdürülmesi ve ihracata konu olan limonların mevzuata uygun şekilde dış pazarlara gönderilmesi amaçlanıyor. Mayer limonundaki numune alma ve resmi kontrol işlemlerinin ihracat süreci boyunca devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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